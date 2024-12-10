Мэр Новосибирска поручил привести в нормативное состояние контейнерные площадки

На оперативном совещании с главами районов мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил привести в порядок площадки для сбора мусора около многоквартирных домов.
По словам главы города, необходимо проанализировать текущее состояние мусорных контейнеров. В ряде мест недостаточно пространства для размещения крупногабаритных отходов, которые зачастую находятся за пределами площадок. Контейнеры либо переполнены, либо их недостаточно. Нужно улучшить санитарные условия во дворах и наладить сотрудничество местных администраций с соответствующими департаментами, управляющими компаниями и ТСЖ.
— Прошу разработать карту площадок по городу, чтобы определить, где у нас есть дефицит контейнеров, а где все соответствует нормативам, — подчеркнул мэр.
Александр Южаков, руководителя МУП «Спецавтохозяйство» сообщил, что сейчас ведется активная работа с управляющими компаниями и государственными структурами для приведения мусорных площадок в порядок.
— Мы анализируем нужное количество контейнеров для каждого места и следим за ситуацией с крупногабаритным мусором: вывозим его сверх нормативов в зависимости от количества образовавшихся отходов, — добавил он.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
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