Мэр Новосибирска поручил привести в нормативное состояние контейнерные площадки

На оперативном совещании с главами районов мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил привести в порядок площадки для сбора мусора около многоквартирных домов.

По словам главы города, необходимо проанализировать текущее состояние мусорных контейнеров. В ряде мест недостаточно пространства для размещения крупногабаритных отходов, которые зачастую находятся за пределами площадок. Контейнеры либо переполнены, либо их недостаточно. Нужно улучшить санитарные условия во дворах и наладить сотрудничество местных администраций с соответствующими департаментами, управляющими компаниями и ТСЖ.

— Прошу разработать карту площадок по городу, чтобы определить, где у нас есть дефицит контейнеров, а где все соответствует нормативам, — подчеркнул мэр.

Александр Южаков, руководителя МУП «Спецавтохозяйство» сообщил, что сейчас ведется активная работа с управляющими компаниями и государственными структурами для приведения мусорных площадок в порядок.