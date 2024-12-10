У новосибирских водителей с рядом заболеваний забирают права

Прокуратура Новосибирска и области активно занимается выявлением водителей, страдающих заболеваниями, при которых запрещено управлять транспортным средством.

Как сообщили в ведомстве, перечень медицинских противопоказаний был утверждён правительством Российской Федерации. Так, например, нельзя водить с шизофренией, аффективным расстройством и эпилепсией.

Однако, несмотря на это, на дорогах правоохранители продолжают выявлять нарушителей правил.

В настоящее время в суд направлено уже 15 административных исков к гражданам с требованием о прекращении управления автомобилем. Если суд примет положительное решение, инспекторы ГИБДД будут обязаны изъять водительские удостоверения у нарушителей.

– В истекшем периоде 2024 только по искам прокурора Ленинского района Новосибирска изъято 10 водительских удостоверений, — уточняет пресс-служба прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта, гонявшего за рулем пассажирского автобуса по встречке, оштрафовали в Новосибирске. На него составлен административный протокол.