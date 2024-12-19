Мэр Новосибирска прокомментировал открытие детсада без бюджетного финансирования

Новый корпус детского садика «Дружная семейка», расположенный на улице Крылова, открыт в рамках реализации проекта муниципально-частного партнерства. Трехэтажное здание рассчитано на размещено 90 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

— В трехэтажном здании есть все необходимое для обеспечения комфортного пребывания и всестороннего развития детей — пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, зал для занятий спортом и музыкой, кабинет лечебной физкультуры и массажа, а также помещение для дополнительного образования. Помимо этого, здесь предусмотрены все удобства для маломобильных граждан, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Кроме того, застройщик благоустроил территорию: на площадке детского сала проложены дорожки, установлены малые архитектурные формы, спортивные площадки, выполнено озеленение.

Как подчеркнул глава города, создание социального объекта осуществлялось за счет внебюджетных средств. Партнером выступила строительная компания ООО СЗ «Прогресс». В этом году без привлечения бюджетного финансирования построен дополнительный корпус общеобразовательной школы на ул. 1905 года.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО СЗ «Прогресс» является девелопер Анатолий Павлов.