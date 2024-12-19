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Мораторий на снос киосков в Новосибирске продлевают еще на один год

  • 19/12/2024, 16:30
Мораторий на снос киосков в Новосибирске продлевают еще на один год
Эта льгота распространяется не на все объекты

До 1 января 2026 года будет продлен мораторий на снос нестационарных объектов (НТО) в столице Сибири. Проект этого решения Совета депутатов появился сегодня на сайте мэрии.

— Приостановить до 01.01.2026 действие раздела 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, <…> в части осуществления демонтажа в отношении нестационарных объектов, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения, — написано в документе.

При этом в документе уточняется:

  • Сносу не будут подлежать только объекты, размещенные на основании договора аренды участка, договора на размещение и эксплуатацию.
  • Собственник НТО должен вовремя вносить все платежи за использование земли и не иметь задолженность.
  • В отношении места размещения объекта также не должно быть решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решения о благоустройстве территории.

Киоски, не соответствующие всем этим требованиям, с 1 июля 2025 года будут подлежать демонтажу.

Напомним, мораторий на снос НТО действует в Новосибирской области в 2022 – 2024 годах. Он был введен, как мера поддержки бизнеса в условиях санкций. Эту меру продвигало местное реготделение «Опоры России». В 2023 году мэрия уже планировала отменить запрет, однако предприниматели пролоббировали его пролонгацию.

В октябре этого года стало известно, что в 2025 году продления моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов в Новосибирской области не будет. Тогда об этом сообщил министр промышленности региона Андрей Гончаров, уточнив что запрет был мерой поддержки добросовестных предпринимателей, местных товаропроизводителей, а также печатных издательств. После этого заявления председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Игорь Салов сообщил редакции Infopro54, что бизнес вновь планирует добиваться продления моратория и на имя губернатора уже направлено обращение от предпринимательского сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что фасады объектов, выходящих на улицы Новосибирска, требуют привести в порядок. Собственникам зданий начали поступать письма от муниципалитета об улучшении внешнего вида зданий на городских улицах

Фото Infopro54, автор: Евгения Серегина.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : поддержка бизнеса нестационарные торговые объекты мораторий


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