Бывший вице-губернатор Семка заступился за подсудимого министра ЖКХ Архипова

Центральный районный суд допросил экс-заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку в качестве свидетеля по делу министра ЖКХ Дениса Архипова. Архипов подозревается в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия речь идет об отказе министра взыскивать 220 млн рублей по банковской гарантии с регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» после того, как в компании была введена процедура банкротства. Согласно материалам дела, министр Денис Архипов в конце декабря 2022 года направил письмо в банк об оплате гарантии «Экологии-Новосибирск» на сумму 220 миллионов, но потом отозвал его.

Как сообщил Сергей Семка в суде, у министерства было право обратиться в банк в случае невыполнения «Экологией-Новосибирск» своих обязательств, но ситуация вышла из-под контроля, так как из-за смены конкурсного управляющего две недели не проходили платежи. Кроме того, компания «Эволюция и управление активами», связанная с ГК «ВИС», не выкупила долги регоператора.

— Перевозчики и так с долгами были, а тут еще и текущие платежи не поступают. Счета «Экологии» находились в том же банке, который при предъявлении гарантийных требований мог их попросту «заморозить». В результате регоператор потерял бы возможность платить перевозчикам, и зимой 2022-го в Новосибирске, вероятно, наступил бы мусорный коллапс, — цитирует Семку «Прецедент».

Он подчеркнул, что считает действия Дениса Архипова по отзыву банковской гарантии правильными, так как в противном случае в регионе пришлось бы вводить режим чрезвычайной ситуации и тратить гораздо больше, чем сумма, прописанная в банковской гарантии.

Экс-замгубернатора также прокомментировал обвинение Дениса Архипова в злоупотребление полномочиями при перечислении 10 миллионов рублей АО «Экооператор». По его словам, решение о предоставлении субсидии принималось коллегиально, а средства компании были необходимы для выполнения обязанностей по вывозу ТКО. Впоследствии на совещании в правительстве фактов финансовых нарушений с причинением ущерба по данной ситуации выявлено не было. Компания выполнила все целевые показатели.

Напомним, в апреле 2024 года суд арестовал имущество Дениса Архипова, а в мае после прокурорской проверки в отношении чиновника было возбуждено второе уголовное дело.

Денис Архипов себя виновным не признает.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директора «Экологии-Новосибирск» обвиняют в мошенничестве на 1,1 млрд рублей. На имущество экс-руководителя и самой организации наложен арест.