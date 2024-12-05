Мэр Новосибирска рассказал и важности прямого контакта с населением

Мэр города Максим Кудрявцев, обращаясь к участникам форума, отметил значимость Дней ритейла для бизнес-сообщества Новосибирска. Это мероприятие соединяет предпринимателей, государственных служащих и экспертов в области розничной торговли, предоставляя отличную возможность для конструктивного общения. Не случайно выбор площадки для такого масштабного форума пал на Новосибирск, так как торговля играет ключевую роль в экономике города, способствуя его стабильности, занятости и формированию положительного имиджа.

Основная программа форума посвящена анализу тенденций в торговле и укреплению деловых связей в современных условиях. В этом году акцент сделан на территориальном брендинге и дизайне городов в сочетании с концепциями благоустройства и исследованием визуальной среды.

Мэр подчеркнул, что городским властям следует сосредоточить усилия на создании системного подхода к изменению внешнего облика города. Положительный имидж муниципалитета формируется, когда на обращения и жалобы жителей Новосибирска поступают содержательные ответы. В 2024 году около 100 тысяч людей получили через каналы обратной связи информацию о решении проблем или мерах, предпринимаемых для их устранения. Прямой контакт с населением является основой для многих управленческих решений и разработки стратегий, утверждает глава города.

Кроме того, Максим Кудрявцев заявил о необходимости сфокусироваться на системной работе по улучшению облика города, а также перечислил важнейшие задачи на ближайшие годы: создание единого стиля благоустройства, обновление транспортных ресурсов и снижение рекламного шума.