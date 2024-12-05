За год зарплатные ожидания новосибирцев выросли почти на четверть

Новосибирская область лидирует по росту зарплатных ожиданий в Сибирском федеральном округе. За год жители региона проиндексировали их на 24% и в ноябре рассчитывали на зарплаты в 62 154 рубля, сообщили аналитики онлайн-платформы hh.ru.

Второе место по этому показателю заняла Иркутская область, где зарплатные ожидания выросли на 20% и составили 60 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Алтайский край. Его жители в ноябре 2024 года рассчитывали на зарплату в 50 тысяч рублей. Это на 17% больше, чем годом ранее.

Меньше всего изменились зарплатные аппетиты соискателей в Томской области (+3%, до 51 627 рублей) и Омской области (+2%, до 50 664 рублей), на уровне прошлого года они остались в Кемеровской области и Хакасии (по 50 000 рублей, в среднем).

Что касается предлагаемых зарплат, то они в Новосибирской области выросли на 21%. Это пятое место по округу. По данным аналитиков, работодатели региона предлагают в среднем зарплату в 70 тысяч рублей.

Заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Красноярском крае (+27%, до 76 905 рублей в ноябре 2024 относительно ноября 2023), а также в Омской области (+26%, до 63 025 рублей). На третьем и четвертом местах по этому показателю – Кемеровская область (+24%, до 62 303 руб.) и Алтайский край (+24%, до 57 197 рублей).

Самый скоромный прирост произошел в Томской области. Здесь работодатели предлагают 57 603 рублей в месяц, что на 15% больше, чем в ноябре 2023 года.

По итогам ноября соотношение спроса и предложения в Новосибирской области зафиксировано на уровне 3,9 резюме на вакансию, и это максимально-близкие к норме значения за 2024 год (здоровым для рынка труда считается диапазон 4,0 – 7,9 резюме на вакансию).

К «дефицитным» профессиям относятся «Медицина, фармацевтика» (1,7 резюме на вакансию), «Розничная торговля» (1,8), «Производство, сервисное обслуживание» (2,6), «Автомобильный бизнес» (2,8), а также «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (по 3,0).

Ранее редакция сообщала, что главы двух районов Новосибирска заявили о дефиците дорожных рабочих. В том числе не хватает водителей на новую технику.