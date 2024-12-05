Расчищать улицы от снега будут почти 500 единиц техники

По словам мэра Максима Кудрявцева, на данный момент город полностью к ним готов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «ОТС». При этом градоначальник подчеркнул, что решение этих задач сейчас для мэрии первостепенно.

— По первому контракту мы уже закупили 103 единицы техники. Плюс на сэкономленные в ходе общих закупок средства приобрели еще 9 роторных машин, которые понадобятся для уборки больших объемов снега, — отметил Кудрявцев.

Глава города уточнил, что 51 снегоуборочная машина расчищает дорожное полотно города. На этой неделе Новосибирск получит еще 12 единиц техники, оставшиеся 40 уже в пути. Роторную технику планируют получить в конце декабря. Всего в автопарке города находятся около 600 машин для уборки, 450 из них предназначены для зимних работ.

Максим Кудрявцев добавил, что уборка дорог в зимнее время должна быть комплексной. Помимо проезжей части, надо приводить в порядок тротуары, остановочные площадки, пешеходное переходы, не разбивая этот процесс на части и не растягивая время выполнения. По такому регламенту городские службы работают сегодня совместно с администрациями районов. Главная задача — оптимизация всех процессов.