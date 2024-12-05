Расчищать улицы от снега будут почти 500 единиц техники

По словам мэра Максима Кудрявцева, на данный момент город полностью к ним готов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «ОТС». При этом градоначальник подчеркнул, что решение этих задач сейчас для мэрии первостепенно.
— По первому контракту мы уже закупили 103 единицы техники. Плюс на сэкономленные в ходе общих закупок средства приобрели еще 9 роторных машин, которые понадобятся для уборки больших объемов снега, — отметил Кудрявцев.
Глава города уточнил, что 51 снегоуборочная машина расчищает дорожное полотно города. На этой неделе Новосибирск получит еще 12 единиц техники, оставшиеся 40 уже в пути. Роторную технику планируют получить в конце декабря. Всего в автопарке города находятся около 600 машин для уборки, 450 из них предназначены для зимних работ.
Максим Кудрявцев добавил, что уборка дорог в зимнее время должна быть комплексной. Помимо проезжей части, надо приводить в порядок тротуары, остановочные площадки, пешеходное переходы, не разбивая этот процесс на части и не растягивая время выполнения. По такому регламенту городские службы работают сегодня совместно с администрациями районов. Главная задача — оптимизация всех процессов.
— Контроль работы районных администраций в части уборки и других процессов осуществляется на двух уровнях. Первый — это внутренний контроль, осуществляемый главой района. Второй — внешний контроль, его курирует комитет экспертизы и контроля. В планах — перейти на квартальных инспекторов, которые будут проводить подворовые обходы, — резюмировал Максим Кудрявцев.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru