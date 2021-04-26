Мэр Новосибирска вошел в состав ЦК КПРФ

По итогам съезда КПРФ в состав Центрального комитета партии вошли мэр Новосибирска, лидер коммунистов новосибирской области Анатолий Локоть и второй секретарь обкома, бывший вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов. Стоит отметить, что новосибирские политики и политологи уже пророчили Анатолию Локтю возвращение на уровень федеральной политики. В настоящее время он, по информации редакции, включен в партийный список кандидатов в депутаты Госдумы. Туда же включены уже упомянутый Ренат Сулейманов и действующий депутат Вера Ганзя.

Как сообщает один из делегатов съезда, депутат Заксобрания и руководитель Ленинского районного отделения КПРФ Роман Яковлев на своей странице в соцсети, еще несколько новосибирских коммунистов утверждены в качестве кандидатов в члены ЦК. Помимо самого Яковлева, такой статус получили экс-депутат Заксобрания и экс-советник мэра Андрей Жирнов, а также пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Об этом же сообщается и на официальном сайте Новосибирского отделения КПРФ. Почти все упомянутые партийцы, за исключением мэра Новосибирска и его пресс-секретаря, намерены поучаствовать в выборах депутатов Госдумы по округам.

Второй этап съезда, который состоится в июне, должен будет утвердить кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, выдвинутых конференциями региональных отделений партии. Напомним, что кандидатами в Госдуму по итогам региональной конференции выдвинуты Андрей Жирнов (округ №135), Ренат Сулейманов (№137), Роман Яковлев (№138) и теперь уже бывший глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новоселов (№136). Что касается последнего из кандидатов, то сразу несколько источников редакции в политических кругах считают, что его уход с должности главы районной администрации, официально заявленный как «по собственному желанию» — результат межпартийных договоренностей с целью ослабить кандидата в пользу основного соперника — действующего депутата Госдумы, единоросса Максима Кудрявцева.

Напомним, что выборы депутатов Государственной думы должны состояться в сентябре 2021 года.