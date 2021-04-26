Роспотребнадзор призвал носить маски даже в жару

Риск получить тепловой удар из-за ношения защитной маски очень мал, заявили в Роспотребнадзоре.

— Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может, — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор советует в сильную жару чаще менять маски, так как они быстрее становятся влажными, из-за чего снижается их эффективность. Ведомство также советует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить головным убором.

Роспотребнадзор ожидает завершения пандемии COVID-19 в России к августу. Глава ведомства считает, что сейчас ситуация с COVID-19 в стране стабильная.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил о негативных последствиях ношения защитных масок на улице.

— Я, когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос — а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или, когда люди на велосипеде в маске едут… На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся, — утверждал академик.

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, «а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».

— И через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. Да и бабушки, например, не будут покупать новые маски, будут одной пользоваться все время, — говорил Зверев.

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев также отмечал, что носить маску на улице бесполезно.