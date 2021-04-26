Новосибирский застройщик купил архитектурный комплекс в Томске

При реставрации Гороховских складов в Томске строительный концерн «Мета» сохранит исторический облик здания. Там разместится традиционная русская общественная баня.

По словам генерального директора девелоперского холдинга УК «Группа Мета» Владимира Мартыненкова, Томск давно привлекал его. Красивый старинный город, где много друзей и партнёров. Они-то и обратили внимание бизнесмена на аукцион по Гороховским складам.

По словам Владимира Мартыненкова, согласно контракту, сейчас от Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области получено техническое задание на ремонтно-восстановительные работы, и компания приступает к изготовлению и утверждению проектно-сметной документации. Дальнейшее взаимодействие будет построено с Центром по охране памятников.