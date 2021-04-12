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Мэр Новосибирска займется мобилизацией

  • 12/04/2021, 17:00
Авторы: Евгения Серёгина
Мэр Новосибирска займется мобилизацией
В руководстве муниципалитета очередной передел полномочий.

Апрельской сессии горсовета предстоит утвердить ряд изменений в структуре мэрии. Первая часть касается департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами. Из-под его епархии выводится в самостоятельную структуру отдел по мобилизационной подготовке. Он переходит в прямое подчинение мэра.

—  Проект разработан в соответствии со 131-ФЗ, а также в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в закон о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях», —  говорит начальник департамента Сергей Куценко. —  Проектом предлагается уточнить наименование департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии. Исключить из перечня задач задачи и функции в области мобилизационной работы и уточнить формулировку функций, связанных с реализацией закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Второй блок изменений, как уже сообщалось ранее, связан с департаментом пока еще промышленности, инноваций и предпринимательства. Напомним, что из департамента, по сути, убирают научную и производственную составляющие, одновременно усиливая такое направление работы, как возможное привлечение инвестиций.

Ранее ряд общественников и депутатов критиковали мэрию за то, что собственно промышленности и науки в подчинении у муниципалитета нет, а департамент есть. Впрочем, в депутатском корпусе имеется и противоположная точка зрения.

Та научная школа, которая есть в Новосибирске —  это свой микро-мир, считает депутат от КПРФ Георгий Андреев. —  Это ученые с мировыми именами. С ними нужно уметь договариваться. Когда мы сокращаем подразделение, которое занимается наукой, мы практически отдаляем муниципалитет от очень большой прослойки города. Мы не можем в Новосибирске игнорировать науку.

Ему оппонирует лидер коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.

— Я, когда руководил компанией, и надо было общаться с бизнесом, брал телефон и общался, никакого специального отдела у меня для этого не было, —  заявил Бойко, обращаясь к Андрееву. —  А если заговорили, что нужны большие департаменты, то вам, Георгий Андреевич, надо быть последовательным. Внесите предложение создать в муниципалитете космическую программу, пусть космос двигает муниципалитет в хозяйственных вопросах: такая огромная отрасль, а мы стоим в стороне и обсуждаем какие-то ямочные ремонты.

Обратная сторона изменений касается непосредственно главных «виновников» работы департамента — предпринимателей. В частности, по мнению депутата от «Лиги эффективности» Игоря Украинцева, уровень управления в составе департамента для рассмотрения вопросов взаимоотношения бизнеса и муниципалитета — недостаточный.

— Глобальными инвестициями должен заниматься, как минимум, вице-мэр, —  рассуждает Украинцев. А локальных инвестиций в этой сфере добиться тяжело. Пряча такой значимый аспект, как инвестиции в управление в структуре департамента, мы не решим эту задачу. Это должна быть какая-то отдельная функция, курируемая вице-мэром напрямую. Инвестиции — это глобальная история, которой нам в городе не хватает. А мы создаем где-то что-то внизу в надежде: может быть, справятся. Но до этого же не справлялись, потому, как показывает практика, по концессиям у нас есть вопросы, и все время это происходит. Значит, эффективность пока несовершенна.

Напомним, что реформа департамента стартовала после того, как несколько профильных комиссий горсовета поставили «неуд» его работе в части реализации проекта «Умная остановка».

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : структура Мэрия мобилизационная работа департаменты


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