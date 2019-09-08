В Калининском районе зафиксирован подкуп избирателей

Около школы №143 в которой расположены несколько избирательных участков, по улице Объединения в Калининском районе несколько неизвестных предлагали избирателям денежные средства за голос, отданный в поддержку одного из кандидатов.

— В штаб обкома КПРФ поступило сообщение от наших наблюдателей о подкупе избирателей на выборах депутата горсовета, — сообщает редакции член обкома КПРФ депутат заксобрания Роман Яковлев. — Мы выехали на место и задержали машину, в которой перемещались «покупатели».

Второй факт подкупа был зафиксирован на ул. Б. Хмельницкого около ДК им. Горького, в котором располагается избирательный участок.

По словам собеседника издания, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, задержавшие подозреваемых в нарушении избирательного законодательства и составившие в отношении них протоколы.

Информацию о фактах подкупа подтвердила в ходе брифинга и председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая.

— Нам поступила жалоба, — говорит Краткая. — И такое же заявление поступило в УВД. Возбуждено административное дело по статье 5.16 подкуп избирателей. Нам представлено видео. Мы его посмотрели. Всё — в ходе следствия. Не исключаю, что сегодня информацию можем не получить. Дальнейшее — в компетенции органов внутренних дел.

Ещё одно резонансное сообщение о нарушении касается выборов мэра. Как сообщает Тамара Краткая, в избирком поступило сообщение от наблюдателей о том, что на одном из участков в Дзержинском районе избирателю выдали бюллетень с уже проставленной «галочкой» в поддержку одного из кандидатов в мэры.

— Информация поступила полчаса назад, — рассказывает Краткая. — На избирательный участок уже выехал член нашей комиссии с правом решающего голоса. Пока полной информации у нас нет.

По словам председателя избиркома, всего поступило порядка 23 сообщений о нарушениях. Все решаются в рабочем порядке. В основном, они касаются того, что сразу несколько избирателей заходят в одну кабинку для голосования. Однако, как выясняется, это пожилые люди, которым оказывают помощь родственники, что законодательно не запрещено.

Напомним, что по активности избирателей довыборы депутата горсовета превосходят выборы мэра Новосибирска по городу в целом. По данным на 18 часов явка на выборах мэра составила 16,8%, что на 12% ниже, чем пять лет назад. Явка избирателей на довыборах депутата горсовета составила 19,9%.

Напомним, что на выборах мэра зарегистрированы 15 кандидатов. Это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вицк-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ОАО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На мандат горсовета Новосибирска претендуют пять кандидатов. Это директор ООО «Академ Развитие» Игорь Рытиков («Родина»), помощник депутата заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владисла Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта Павле Чрнышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова.

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