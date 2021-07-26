Рекламодателям

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

  • 26/07/2021, 18:11
Автор:
Политика
Об этом заявил лично лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Лидер коммунистов Новосибирской области и мэр областного центра Анатолий Локоть может принять участие в следующих президентских выборах. Об этом лидер партии Геннадий Зюганов заявил во время интервью телеведущей Тине Канделаки, отвечая на её вопрос о перспективах собственного участия в выборах и возрастном руководстве партии.

Чтобы эффективно система работала, нужно сочетание мудрости, очень энергичных и сильных людей и молодого задора, завил Зюганов. Всё, что строилось от Турсиба, Магнитки, БАМа — это должны быть люди с другой жизненной энергией. Я этому всячески способствую. В партии сегодня мой первый зам по кадрам 40 с небольшим лет, 10 лет занимается кадрами и подготовил полторы тысячи молодых ребят, которые сейчас занимают ключевые посты… Берите наш состав команды и посмотрите: у нас прекрасная плеяда молодых, энергичных и талантливых — и Афонин, и Новиков, и Калашников, и Клычков, и Локоть — великолепные ребята.

Стоит отметить, что «молодого, талантливого и энергичного» 62-летнего Анатолия Локтя после ухода с уровня федеральной политики из Государственной Думы на уровень политики муниципальной в 2014 году уже сватали обратно, но только не в Госдуму, а в Госсовет. Об этом на брифинге в Новосибирском обкоме КПРФ заявлял секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в октябре прошлого года.

В Госдуме много хороших людей. Но второго Локтя трудно найти чтобы федеральный политик, мэр третьего города в стране, цитировало Обухова реготделение КПРФ. Я бы сказал, что мы нацелены на дальнейшее повышение его статуса как лидера глав муниципалитетов, выразителя интересов Сибири. Партия может даже предложить президенту включить Анатолия Локтя в состав Госсовета его опыт руководства крупнейшим муниципалитетом больше, чем аналогичный опыт некоторых губернаторов.

Однако сразу несколько источников редакции в КПРФ, даже теоретически допуская участие Локтя в Госсовете, скептически высказываются относительно его участия в президентской гонке. По словам одного из источников, в руководстве партии идёт незримая борьба за пост потенциального преемника Геннадия Зюганова, и в качестве одного из основных претендентов называют секретаря ЦК Юрия Афонина, последние годы всё больше укрепляющего свои позиции в руководстве партии.

Афонин не заинтересован в том, чтобы Локоть, образно говоря, путался под ногами, создавал конкуренцию, говорит собеседник издания. Ему и представителям ещё нескольких групп влияния в ЦК КПРФ Локоть выгоден в Новосибирске, на безопасном расстоянии. Кроме того, руководство партии, имея в своих рядах Локтя как мэра, может приосаниться перед избирателями управлением третьим городом в стране.

Помимо Анатолия Локтя, как возможного кандидата в президенты, новости коснулись и кандидата КПРФ прошлой избирательной кампании —  руководителя совхоза им. Ленина Павла Грудинина, которого Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатом в Госдуму. Поводом для этого послужило заявление экс-супруги политика о наличии у него денежных средств в оффшоре.

Комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком. Зампред ЦИК Николай Булавин добавил, что об этом было сказано 22 июля, но позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у него доли в иностранной компании.

Сторонники Грудинина считают, что эти данные — не более, чем повод для устранения его из кандидатов в депутаты.

Грудинина зачистили, пишет на своей странице в соцсети депутат Госдумы текущего созыва Вера Ганзя. Без сомнения, причиной стала грамотная подстава. Я не сомневалась, что так и будет. Я считаю, что есть такое желание добить его. А желания первых лиц у нас закон. Почему такое возможно? С нами не считаются. Нынешнюю оппозицию власть всерьёз не принимает. А чтобы стала принимать, нам надо прекращать играть в поддавки. Никаких договорняков и никаких уступок! Тогда и отношение другое будет. И голосовать люди по — другому будут.

Напомним, что и сама Ганзя оказалась за пределами избирательной кампании. Места в партийном списке для неё не нашлось. И хотя политик заявляла об отказе от участия в битве за мандат по собственному желанию, наиболее вероятной причиной этого стали как раз те самые договорняки ЦК КПРФ и Администрации президента, согласно которым партийное руководство избавляется от наиболее принципиальных активистов и сторонников партии.

Фото скрин с интервью Геннадия Зюганова Тине Канделаки

1 660

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : КПРФ. Геннадий Зюганов выборы Анатолий Локоть


1
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

23/07/2021, 12:36

В регионах Сибири объём выполненных строительных работ увеличился на 19,4%

21/07/2021, 14:44

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

Новый волейбольный центр пожароопасен

26/07/2021, 17:45

Мошенники «обули» более трех сотен автовладельцев

26/07/2021, 17:30

Лидера ОПГ отправили в СИЗО за давление на свидетелей

26/07/2021, 16:30

Назначен штраф по «сырному» спору

26/07/2021, 16:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11
Новости компаний

Успейте открыть расчетный счет в Банке Акцепт – бесплатно!

26/07/2021, 18:04

ВТБ начал выпускать премиальную карту Mir Supreme

26/07/2021, 15:48

Оптимизирован процесс выдачи траншей по кредитам для малого и среднего бизнеса

26/07/2021, 12:43

Вебинар «Комплексный digital-маркетинг, современные инструменты» – в Университете бизнеса Уралсиб

26/07/2021, 10:44

ВТБ: траты сибиряков за рубежом за последний месяц выросли на треть

23/07/2021, 16:53

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирской области увеличат количество «коронавирусных» рейдов

Власти расширили перечень отраслей для проектов на ТОСЭР «Линёво»

Ритейлеры и производители в Новосибирске нашли общий язык?

В Новосибирской области планируется запуск завода по производству растительных масел

Хлебзаводы Сибири готовы «объявлять бойкот вплоть до остановки предприятий»

Финансы

Финансы

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Политика

Новости Новосибирска

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Почему на выборах в Госдуму отменили общедоступную трансляцию с участков?

Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

Виктория Абрамченко может стать куратором Сибирского Федерального округа

Недвижимость

Недвижимость

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Медицина

Новости Новосибирской области

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

Авто

Новости Новосибирской области

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

Туризм

Новости туризма

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Общество

Новости Новосибирска

Новый волейбольный центр пожароопасен

Роспотребнадзор требует ужесточить ограничения в Новосибирской области

Ситуация с «Хилокским треугольником» дошла до суда

В Новосибирске побит новый коронавирусный рекорд

Застройщик четвертого моста «дал зуб» на 20 лет

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска