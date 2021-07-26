Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Лидер коммунистов Новосибирской области и мэр областного центра Анатолий Локоть может принять участие в следующих президентских выборах. Об этом лидер партии Геннадий Зюганов заявил во время интервью телеведущей Тине Канделаки, отвечая на её вопрос о перспективах собственного участия в выборах и возрастном руководстве партии.

— Чтобы эффективно система работала, нужно сочетание мудрости, очень энергичных и сильных людей и молодого задора, — завил Зюганов. — Всё, что строилось от Турсиба, Магнитки, БАМа — это должны быть люди с другой жизненной энергией. Я этому всячески способствую. В партии сегодня мой первый зам по кадрам — 40 с небольшим лет, 10 лет занимается кадрами и подготовил полторы тысячи молодых ребят, которые сейчас занимают ключевые посты… Берите наш состав команды и посмотрите: у нас прекрасная плеяда молодых, энергичных и талантливых — и Афонин, и Новиков, и Калашников, и Клычков, и Локоть — великолепные ребята.

Стоит отметить, что «молодого, талантливого и энергичного» 62-летнего Анатолия Локтя после ухода с уровня федеральной политики из Государственной Думы на уровень политики муниципальной в 2014 году уже сватали обратно, но только не в Госдуму, а в Госсовет. Об этом на брифинге в Новосибирском обкоме КПРФ заявлял секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в октябре прошлого года.

— В Госдуме много хороших людей. Но второго Локтя трудно найти — чтобы федеральный политик, мэр третьего города в стране, — цитировало Обухова реготделение КПРФ. — Я бы сказал, что мы нацелены на дальнейшее повышение его статуса как лидера глав муниципалитетов, выразителя интересов Сибири. Партия может даже предложить президенту включить Анатолия Локтя в состав Госсовета — его опыт руководства крупнейшим муниципалитетом больше, чем аналогичный опыт некоторых губернаторов.

Однако сразу несколько источников редакции в КПРФ, даже теоретически допуская участие Локтя в Госсовете, скептически высказываются относительно его участия в президентской гонке. По словам одного из источников, в руководстве партии идёт незримая борьба за пост потенциального преемника Геннадия Зюганова, и в качестве одного из основных претендентов называют секретаря ЦК Юрия Афонина, последние годы всё больше укрепляющего свои позиции в руководстве партии.

— Афонин не заинтересован в том, чтобы Локоть, образно говоря, путался под ногами, создавал конкуренцию, — говорит собеседник издания. — Ему и представителям ещё нескольких групп влияния в ЦК КПРФ Локоть выгоден в Новосибирске, на безопасном расстоянии. Кроме того, руководство партии, имея в своих рядах Локтя как мэра, может приосаниться перед избирателями управлением третьим городом в стране.

Помимо Анатолия Локтя, как возможного кандидата в президенты, новости коснулись и кандидата КПРФ прошлой избирательной кампании — руководителя совхоза им. Ленина Павла Грудинина, которого Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатом в Госдуму. Поводом для этого послужило заявление экс-супруги политика о наличии у него денежных средств в оффшоре.

— Комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации, — сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком. — Зампред ЦИК Николай Булавин добавил, что об этом было сказано 22 июля, но позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у него доли в иностранной компании.

Сторонники Грудинина считают, что эти данные — не более, чем повод для устранения его из кандидатов в депутаты.

— Грудинина зачистили, — пишет на своей странице в соцсети депутат Госдумы текущего созыва Вера Ганзя. — Без сомнения, причиной стала грамотная подстава. Я не сомневалась, что так и будет. Я считаю, что есть такое желание — добить его. А желания первых лиц у нас — закон. Почему такое возможно? С нами не считаются. Нынешнюю оппозицию власть всерьёз не принимает. А чтобы стала принимать, нам надо прекращать играть в поддавки. Никаких договорняков и никаких уступок! Тогда и отношение другое будет. И голосовать люди по — другому будут.

Напомним, что и сама Ганзя оказалась за пределами избирательной кампании. Места в партийном списке для неё не нашлось. И хотя политик заявляла об отказе от участия в битве за мандат по собственному желанию, наиболее вероятной причиной этого стали как раз те самые договорняки ЦК КПРФ и Администрации президента, согласно которым партийное руководство избавляется от наиболее принципиальных активистов и сторонников партии.