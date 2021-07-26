Успейте открыть расчетный счет в Банке Акцепт – бесплатно!

Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте.
Для открытия счета необходимо оставить онлайн-заявку на открытие расчетного счета, предоставить необходимые документы и подписать договор. Банковский счет открывается не позднее следующего дня после подписания договора.
Преимущества:
Для участия в акции обязательно подключение Интернет-банка.
Предложение действительно до 31.12.2021 г.
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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