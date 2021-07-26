Успейте открыть расчетный счет в Банке Акцепт – бесплатно!

Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте.

Для открытия счета необходимо оставить онлайн-заявку на открытие расчетного счета, предоставить необходимые документы и подписать договор. Банковский счет открывается не позднее следующего дня после подписания договора.

Преимущества:

бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП;

бесплатное ведение расчетного счета через Интернет-банк в месяц открытия, а также дополнительно в два последующих месяца, при наличии неснижаемого остатка в размере 100 тыс. руб.

Для участия в акции обязательно подключение Интернет-банка.

Предложение действительно до 31.12.2021 г.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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