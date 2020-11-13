Предпринимателей приглашают к участию в проекте «Мой бизнес. Лидерство»

В ходе проекта для предпринимателей будет проведен ряд мастер-классов и практик с известными бизнес-тренерами:

° Мастер-класс «Самопрезентация. Кратко и красиво о себе»;

° Мастер-класс «Система самоисполняющихся целей»;

° Практикум «Мастер состояния. Как внутренняя целостность влияет на рост бизнеса».

° Лекция «Навыки осознанности для современного предпринимателя и топ-менеджера»

В рамках проекта предусмотрен один день практики самопрезентаций, после которого участников ждёт 2 мастермайнда с бизнес-лидерами Новосибирска.

*Мастермайнд – это групповой формат работы, где участники периодически встречаются и помогают друг другу в достижении личных целей за счет обмена опытом, генерации идей и взаимоподдержки.

12 декабря состоится закрытие проекта в формате интерактивной бизнес-игры между участниками.

Участие в проекте «Мой бизнес. Лидерство» бесплатное.

Проект будет реализован в формате офлайн с 18 ноября по 12 декабря 2020г. в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9.

Для участия необходимо подать заявку до 15 ноября (включительно) заполнив данные по ссылке

http://adm-reg.ru/reg?event=DDRcqxqAgIoi

По вопросам участия в программе обращаться: 8-800-600-34-07, вн. 213 (Третьякова Светлана)

Организаторы проекта «Мой бизнес. Лидерство»:

Центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»).

Агентство деловых мероприятий Анны Дмитриевой

Возраст 18+

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