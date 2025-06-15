Мэрии Новосибирска запретили освобождать участок с пескобазой

Арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска «и ее структурным подразделениям совершать любые действия, направленные на освобождение земельного участка» на берегу Оби, у Чернышевского спуска.

Согласно решению суда, муниципалитету запрещён «демонтаж ограждения, освещения земельного участка, проведение строительных работ в пределах его границ».

— Запретить Федеральному государственному бюджетному учреждению Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области осуществлять любые регистрационные действия с правами на земельный участок, включая действия по снятию его с кадастрового учёта, уточнения границ, действия, направленные на его ликвидацию, раздел или преобразование, — говорится в решении суда.

Напомним, в 2024 году городские власти сообщили о намерении продлить Михайловскую набережную в сторону Заельцовского парка. В августе 2024-го мэр Максим Кудрявцев заявлял, что новосибирцы хотят видеть в этом месте не промзону, а продолжение набережной. 17 июня 2025 года мэрия планировала расторгнуть договоры аренды земельных участков по берегам Оби с компаниями ООО «Стройсиб», ООО «Сибирский причал» и ООО «Причал», о чём уведомила арендаторов об одностороннем отказе от договора аренды.

— Согласно условиям договоров аренды, заключенных для размещения пескобаз, арендаторы земельных участков обязаны освободить земельные участки в течение трех дней с даты прекращения таких договоров, — сообщили Infopro54 в городской администрации.

После этого «Сибирский причал» обратился в Арбитражный суд с требованием признать одностороннее расторжение договора недействительным.

Ранее редакция сообщала о том, что у пескобаз Новосибирска в середине июня истекают договоры аренды площадок.