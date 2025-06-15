Ливни, грозы, аномальная жара: новосибирцев предупредили о погодной пытке на предстоящей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о существенных погодных контрастах, ожидающих российские регионы страны в ближайшие дни. В то время как одни столкнутся с рекордным теплом, другие ощутят на себе всю изменчивость летней погоды.

Жаркая погода на следующей неделе сохранится только на юго-западе Сибири — в Алтайском крае и Новосибирской области. Установившаяся жара здесь останется на нескольких дней, создавая значительную нагрузку как на природные системы, так и на население.

— Единственный регион, где в течение выходных и на следующей неделе будет жаркая погода, это юго-запад Сибирского федерального округа. Алтайский край и Новосибирская область окажется во власти устойчивой жары — столбики термометров здесь зафиксируют значения, превышающие +30°C. Особенно значительной будет температурная аномалия, достигающая 7 градусов выше климатической нормы для этого времени года, — рассказал метеоролог «Интерфаксу».

По словам Вильфанда, причиной температурной пытки стало формирование устойчивого антициклона, способствующего притоку горячего воздушного потока из Средней Азии. Источником жары стали территории Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, откуда тёплые массы воздуха двинулись на Сибирь.

Ранее в МЧС по региону напомнили о правилах поведения при сильной жаре.

— Одевайтесь правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором. Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени. Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды, постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара, — рекомендуют спасатели.

Между тем специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщают, что во второй половине воскресенья, 15 июня, и сутки 16 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, крупный град, грозы, усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с и более. В связи с этим возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровель со зданий. Специалисты регионального МЧС просят новосибирцев быть внимательнее и более осторожными.

Ранее редакция сообщала о том, что с наступлением аномальной жары в Новосибирской области дачников атаковали опасные слепни. Помимо дискомфорта, который доставляют эти маленькие «вампиры», они опасны для здоровья как людей, так и животных.