«С какой стати?»: в Госдуме призвали отменить бесплатное обучение для детей мигрантов

Бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов должно быть отменено, а количество попыток сдачи теста по русскому языку ограничено. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат выразил негодование относительно того, почему государство бесплатно обучает иностранных граждан. Он считает, что за образование детей приезжих должны платить их родители, работодатель, посольство, фонды, иностранные государства, но не российские налогоплательщики.

— Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Почему мы с вами? А деньги те направить на премию учителям, потому что в любом случае работа с иностранным ребёнком — это много дополнительных хлопот и дополнительная нагрузка. Это не только учебная программа, но ещё и личное время, чтобы объяснить ребёнку, помочь социализироваться, — заявил в интервью ТАСС Ярослав Нилов.

Парламентарий так же отметил, что плату за обучение детей мигрантов можно было бы направлять на премии учителям и создание необходимой инфраструктуры.

Ранее в МВД предупредили российские школы и вузы о штрафах до 500 тысяч рублей за приём на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц.

— За оказание услуг нарушителям предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И сотрудники общеобразовательных учреждений, вузов при приёме на обучение детей иностранцев, студентов обязаны убедиться в отсутствии сведений о них, а также об их законных представителях в реестре контролируемых лиц, — заявила представитель Главного управления по вопросам миграции МВД России полковник полиции Елена Климова.

Напомним, в мае 2025 года Роспотребнадзор сообщил, что во всех регионах России только 27 детей сдали экзамен по русскому языку и получили возможность поступить в российские школы. С момента запуска проекта на участие в нем заявились 1762 человека. Из них 335 были допущены к экзамену.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме приняли законопроект об обмене данными о детях мигрантов между МВД и Минобразования. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в число таких сведений входят персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении из неё.