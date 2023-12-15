Мэрия банкротит ДСУ-12 в Новосибирске

Мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании несостоятельным ООО «Дорожно-строительное управление-12» из-за долга в 613,3 тыс рублей. Суть исковых требований пока не известная.

Согласно картотеке арбитражных дел, между администрацией города и «ДСУ-12» уже возникали разногласия: муниципалитет неоднократно взыскивал через суд задолженность по аренде за пользование земельным участком.

По данным Seldon Basis, ООО «Дорожно-строительное управление-12» образовано в 2011 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным собственником и директором организации является Мамедов Икмет Исаг Оглы. В активе компании 14 контрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что Налоговая в Новосибирске банкротит производителя сельхозтехники.