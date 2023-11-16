Налоговая в Новосибирске банкротит производителя сельхозтехники

В арбитражный суд поступило заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области о признании банкротом ООО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования Сельмаш». Исковое заявление зарегистрировано 14 ноября. Сумма долга предприятия — 65 301 628,6 рублей. На сегодняшний день исковое заявление не принято к производству.

По данным Seldon Basis, ООО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования Сельмаш» зарегистрировано в 2015 году в Новосибирске. Предприятие находится в Кировском районе, на ул. Петухова. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Единственным учредителем и директором предприятия является Владимир Медведев. Выручка в 2022 году составила 420,9 млн руб (-2%), чистая прибыль — 4,6 млн руб (+44%).

Согласно сайту предприятия, завод выпускал оборудование для мелиорации, выполнял оборонные заказы. Позже освоил производство сельхозтехники и оборудования.

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