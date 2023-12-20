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Психология свадебной и вечерней моды

  • 20/12/2023, 13:55

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Основательница салона свадебной и вечерней моды ««Лоранж»» Лариса Сикорская ― о том, как создавался и расширялся ее бизнес.

— Расскажите, как и когда образовался ваш салон «Лоранж»?

— Мы на рынке давно ― нашему бренду 20 лет. Изначально салон «Лоранж» выступал как бренд свадебной моды, а 5-7 лет назад мы начали работать с вечерним направлением. Это дало новый виток развития нашему бизнесу ― теперь мы салон свадебной и вечерней моды.

— Что включает в себя вечерняя мода?

— Наша ДНК-бренда связана с праздничной одеждой, которую надевают на какие-то особые мероприятия: дни рождения, светские выходы. Это длинное платье в пол, платье коктейльного стиля. Совсем недавно мы начали развивать еще одно направление — женский деловой стиль, который включает женские нарядные костюмы. Кроме того, в нашем салоне можно подобрать праздничные аксессуары.

— Какую задачу ставите перед собой?

— Наша миссия ― украшать, помогать преобразиться, найти то самое платье, которое подчеркнет красоту внутреннего мира. Мы хотим, чтобы в наших платьях женщина была самой красивой, такой, чтобы она почувствовала себя настоящей. Особенно это относится к дамам среднего возраста, которые мало времени уделяют себе и своей женственности. Важно элементами в одежде подчеркнуть особенность фигуры и настроения, ее внутреннюю красоту ― найти гармонию между внутренним и внешним миром.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

— Чего хотят невесты сегодня? Поменялась ли свадебная мода?

— Да, свадебная мода изменилась. Особенно это стало заметно после пандемии. Не все пары хотят делать свадьбу как масштабное традиционное мероприятие. Молодые невесты все чаще стали выбирать практичные наряды, они не хотят быть принцессами. Выбор останавливается на платьях, в которых после регистрации можно еще куда-нибудь сходить. Чаще стали покупаться платья миди. А вот возрастные невесты ― наоборот: в этом году в нашем салоне было минимум восемь невест возрастной категории 50+. Все они купили пышные свадебные платья с фатой. Практически все они выходили замуж не первый раз. Но именно сейчас не стали себя ограничивать в своих желаниях. Женщина в таком возрасте может позволить себе быть разной, чтобы удивить своего жениха и быть совершенно неповторимой, но что очень важно ― самой собой.

— А что происходит с вечерней модой?

— Здесь все зависит от многих факторов. Во-первых, от мероприятия, на которое идет женщина, от дресс-кода, которое оно подразумевает. Во-вторых, от роли, которую представительница слабого пола будет выполнять на празднике. Если она мама невесты — один наряд, юбилей подруги — другой. Мы не гонимся за трендами, отдаем предпочтение комфорту. Важно, чтобы дама носила наряд с удовольствием, чтобы он был с ней единым целым.

— У вас салон полного цикла? Вы принимаете заказы на пошив свадебного платья?

— Нет, пошива у нас пока нет. Но наш «полный цикл» или комплекс заключается в том, что мы одеваем на праздник всю семью: невесту, жениха, родителей, бабушек и дедушек. Им подбираются наряды в единой цветовой гамме и определенном стиле.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области— Вы можете удовлетворить потребности любой женщины?

— Очень бы хотелось удовлетворить любую женщину. И мы стремимся к этому. Но, к сожалению, могу с уверенностью сказать, что ни один магазин не в состоянии удовлетворить всех, это просто невозможно. Тем не менее более 70% клиентов уходят от нас счастливыми. Многие возвращаются.

— В чем особенность вашего салона?

— Наша особенность заключается в том, что мы одеваем женщин любого размерного ряда ― от 44 до 60. К сожалению, сегодня женщины plus-size, как правило, обделены. Красивой одежды больших размеров не хватает. Им нужна принципиально другая мода, другие фасоны. Клиенты, которые приходят к нам в салон, не уходят без покупки. Здесь всегда есть что примерить — это очень важно на психологическом уровне. Человек нестандартных размеров страдает, когда ему где-то говорят: «О, а у нас нет таких больших размеров». Мы любой женщине помогаем чувствовать себя комфортно. В любом возрасте, в любых пропорциях, в любом настроении.

— А в чем успех вашего бизнеса?

— Любовь к людям, любовь к женщинам. Я из тех людей, которые любят свой бизнес, свое дело ― когда ты не работаешь, а получаешь наслаждение от общения с покупателями. Мы не ставим перед собой цель продать, чтобы пополнить финансовую кассу в магазине. Главное — помочь женщине подобрать платье. Благодаря нам женщины иногда идут на эксперименты в гардеробе и возвращаются с благодарностью. Это самое большое счастье, которое может быть, ― обратная связь от твоих клиентов.

— Сколько человек у вас в команде?

— В салоне у нас четыре консультанта-продавца, портной-мастер и администратор. Кроме того, есть управленческий персонал. Всего — около 10 человек.

— Где закупаете продукцию?

— В нашем салоне представлены как отечественные, так и иностранные производители.

— Какие каналы продвижения вы используете?

— На сегодняшний день в нашем салоне только розничная торговля. Но мы начинаем работать над выходом в онлайн-пространство и осваиваем маркетплейсы.

Реклама. Рекламодатель Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ»
Фото предоставлены Ларисой Сикорской

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской области бизнес


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