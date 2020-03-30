Перевозчикам не хватает пассажиров

— С сегодняшнего дня городской общественный транспорт переведен на режим выходного дня ввиду того, что произошло некоторое снижение количества пассажиров (Неделя с 30 марта по 5 апреля указом президента РФ объявлена нерабочей в целях карантина по коронавирусу. — Ред.). В дальнейшем перевозчики продолжат работать в таком режиме, обеспечивая перевозку на населения, — сообщил на брифинге замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Сокращения в основном коснулись дневных рейсов. Количество утренних и вечерних рейсов сохранено, чтобы люди, работающие в жизнеобеспечивающих структурах (медперсонал, сотрудники правоохранительных органов и т.д.), могли добираться до места работы и домой. По его словам, сейчас перевозчики проводят мониторинг пассажиропотока.

— Если будут отмечаться факты нехватки транспорта, то количество выходов будет увеличено. Если увидим, что большое количество автобусов идет пустыми, то количество выходов будет снижено, — подчеркнул Невежин. — Субсидии по оплате проезда для льготников (пенсионеров, студентов и школьников) мы пока отменять не планируем. В Москве они отменены с сегодняшнего дня, чтобы ограничить «поездки без цели».

Сами перевозчики заявляют, что не готовы выходить в порожние рейсы, и если ситуация с наполняемостью автобусов и маршруток сохранится, то они предпочтут снять транспорт с маршрута.

— В соответствии с договорными отношениями коммерческие перевозчики обязаны выполнять рейсы, прописанные в договоре. В мэрии Новосибирска работает комиссия по соблюдению графика перевозок. Она будет рассматривать жалобы на работу коммерческих перевозчиков по несоблюдению расписания, в результате перевозчики будут привлекаться к ответственности, — подчеркнул Невежин.

Кроме того, замминистра заявил, что пока никакие дополнительные субсидии транспортным организациям в связи со сложившейся в экономике ситуацией и карантином по коронавирусу не предусмотрены.

По пригородным перевозкам количество рейсов сократилось на 40% от графика рабочего дня. Вячеслав Невежин подчеркнул, что пока не зарегистрировано ни одного случая, когда пассажиров не довезли до пункта назначения. Здесь перевозчики также проводят мониторинг пассажиропотока, и при необходимости график движения будет корректироваться. По междугородному сообщению количество транспорта снижено до уровня 50-60% из-за сокращения спроса. В минтрансе не исключают, что объем перевозок сократится еще больше, так как на этой неделе основная доля отдыхающих и командировочных возвращается в регион, а далее «все мероприятия по выезду из региона будут прекращены». Международные перевозки из Новосибирска прекращены в полном объеме.

Директор МУП «ПАТП 5», зампредседателя комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко рассказал InfoPro54, что ситуация в транспортной отрасли региона рассматривалась на минувшей неделе на совещании с перевозчиками всех форм собственности, которое прошло в правительстве области. По его словам, пассажиропоток уже сократился на 25-30% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

— Мы (МУП ПАТП 5) работаем по режиму выходного дня. Не исключено, что еще больше сократим выход транспорта в рейсы, так как его загрузка слабовата, — рассказывает Ильенко. — Мы отправили отдыхать возрастных водителей, часть сотрудников перепрофилировали и поставили дежурными по доставке работников на предприятия города. Ситуация напряженная, но рабочая.

Собеседник InfoPro54 подчеркнул, что все меры поддержки бизнеса, которые озвучены на федеральном и региональном уровне, будут действовать и для перевозчиков.

— Пока непонятно, в какой форме будет эта поддержка и как она будет выглядеть цифрах. Детали сейчас проговариваются в штабе, созданном при губернаторе Новосибирской области. Не думаю, что в сложившейся ситуации к перевозчикам будут применяться какие-то штрафные санкции, даже несмотря на то, что на территории области не введена чрезвычайная ситуация и компании не смогут сослаться на условия форс-мажора при исполнении контрактов, — неоднократно подчеркнул в разговоре с корреспондентом InfoPro54 Валерий Ильенко. — Все понимают, в какой ситуации оказалась отрасль. Если нет пассажиров и автобус не востребован, никто не будет заставлять хозяина выгонять автобус в рейс.

Фото автора