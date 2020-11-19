Почему в Новосибирской области подорожал сахар?

Сахар стал одним из лидеров ускорения инфляции в регионе, как и в целом в Сибири и по стране. Однако средние цены на сахар в Новосибирской области все еще остаются ниже уровней 2015-2016 годов, после которых в стране началось перепроизводство этого продукта, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— После рекордной стоимости сахара в 2016 году российские аграрии увеличили посевные площади сахарной свеклы. Это привело к серьезному перепроизводству и накоплению запасов. И к значительному снижению цен. В феврале этого года в Новосибирской области сахар в среднем стоил меньше 33 рублей. Таких низких цен не было в течение восьми лет до этого, — объяснили эксперты.

Отмечается, что в марте сахар подорожал в месячном выражении на 15%.

— Люди готовились к самоизоляции, на волне ажиотажа цены на продукты длительного хранения выросли. Но еще несколько месяцев – до августа – сохранялось снижение цен на сахар по сравнению с прошлым годом. То есть годовые темпы прироста цен были отрицательными, — отметили эксперты.

В сентябре и октябре цены стали выше прошлогодних.

— Здесь уже сказались ожидания по поводу урожая сахарной свеклы в текущем году. Во-первых, в этом году после достаточно длительного периода низких цен на сахар российские свекловоды сократили посевные площади, чтобы не допустить нового перепроизводства. Во-вторых, урожайность оказалась ниже из-за погодных условий. Два эти фактора вместе сказались на росте цен, — говорят аналитики.

В результате в октябре килограмм сахара в регионе можно было купить в среднем за 49,6 рублей. Для сравнения: десятилетний максимум цен на сахар в Новосибирской области зафиксировали в августе 2016 года, когда сахар в рознице продавали по цене более 60 рублей за килограмм.

— Мы часто оцениваем инфляцию по самому подорожавшему продукту. Это особенность человеческого восприятия. Сахар вырос в цене на 30%, и мы переносим это значение на всю потребительскую корзину. С другой стороны, когда сахар дешевел – больше года подряд – вряд ли кто-то считал, что дешевеет все вокруг. Нет, скорее все смотрели, например, на капусту, которая пару месяцев ставила ценовые рекорды по похожим причинам: перепроизводство, сокращение посевных площадей и урожая. В этом октябре, кстати, капуста показала минимум цены за последние восемь лет. А в целом инфляция в регионе составила 3,9%, что несколько ниже, чем в России в целом – 4%. Напомню, что уровень в 4% является целевым показателем для нашей страны, это та инфляция, при которой бизнес может вкладывать деньги в развитие, а сбережения людей не обесцениваются, – объяснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

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