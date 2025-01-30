Мэрия Новосибирска формирует единое цифровое пространство коммуникаций

В мэрии Новосибирска была внедрена система цифровых сервисов для организации дистанционных встреч. В планах наладить онлайн-коммуникацию с горожанами и местными организациями, а также проводить различные онлайн-мероприятия, включая совещания и семинары.

— Мы запустили крупный проект — создание единого пространства для взаимодействия органов местного самоуправления. Первый этап, которым является внедрение цифровых решений от МТС Линк, успешно завершён совместно с разработчиком. Мы надеемся, что эта инициатива значительно усовершенствует рабочие процессы и ускорит принятие важных решений для нашего города, — отметил начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Максим Русин.