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У заемщиков в Новосибирске резко выросла просрочка по ипотеке в новостройках

  • 30/01/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
У заемщиков в Новосибирске резко выросла просрочка по ипотеке в новостройках
Проблемы с погашением займов начали испытывать новосибирцы, бравшие льготную ипотеку, а также рассрочку застройщиков

Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке за 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области выросла на 21% до 238 млн рублей. Для сравнения, за 2023 год просрочка в этом сегменте уменьшилась на 3% и на начало 2024 года составляла 196 млн. Как констатировали аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант», ипотечные заемщики, купившие квартиры в новостройках, повсеместно столкнулись с трудностями в обслуживании кредитов.

— На рост неплатежей в том числе оказывают влияние заёмщики, которым банки-кредиторы повысили ставки до рыночных из-за того, что они перестали подходить под условия некоторых субсидируемых ипотечных программ, — заявил генеральный директор агентства Денис Аксёнов.

  • Например, по субсидируемой IT-ипотеке банк-кредитор может увеличить ставку, если заёмщик утратил право на такую программу: уволился из компании, либо сама компания исключена из реестра аккредитованных IT-компаний.
  • Список неплательщиков пополняют те, кто покупал жилье в новостройках по ипотеке или рассрочке от застройщика.
  • Рост ставок наблюдается у тех заемщиков, которые отказываются от страхования.

— Главной причиной роста просроченной задолженности на первичном рынке остается общая ситуация на рынке недвижимости, когда сделок регистрируется меньше и найти покупателя становится всё труднее, — говорит Аксенов.

Из сибирских регионов больше всего просрочка на первичном рынке выросла в Республике Тыва — на 654%, на втором месте Омская область — 386%, на третьем Алтайский край и Кузбасс — 135% и 134% соответственно. В целом по регионам округа просрочка за год выросла на 67% — до 542 млн рублей.

Напомним, просроченная задолженность по розничным кредитам в Новосибирской области за 10 месяцев 2024 года выросла на 3,242 млрд рублей (14,9%) и на 1 ноября составила 25,013 млрд рублей.

В прошлом году средний платеж новосибирских заемщиков по просроченному кредиту достиг 5,4 тыс. руб. Речь идет о долгах, переданных на взыскание по договору цессии, пояснили аналитики ID Collect. В компании отметили, что это самый высокий показатель за последние три года и на 37% больше уровня 2023-го. Кроме того, это самый высокий прирост среди регионов РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы продают квартиры в новостройках Новосибирска дешевле, чем застройщики

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Финансы Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Просрочка новостройки Новосибирска ипотека


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