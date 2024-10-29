Ветераны СВО и врачи Новосибирской области подписали соглашение

Ассоциации ветеранов СВО и клиника АНО «Клиника НИИТО» подписали соглашение о сотрудничестве.

— Сотрудничество крайне необходимо, — отмечает Владимир Шуев, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Новосибирской области.

В зоне боевых действий часто происходят осколочные ранения и переломы. После лечения пациентов продолжают мучить постоянные боли.

— Возможность проконсультироваться у профильного специалиста, определить причину, уточнить диагноз и получить дальнейшие рекомендации является очень ценной, — поясняет Шуев.

Как сообщил главный врач АНО «Клиника НИИТО» Александр Елистратов, желающие получить специализированную помощь бесплатно могут получить консультацию травматолога и пройти рентген или компьютерную томографию по показаниям.

— Реализация программы помощи ветеранам специальной военной операции, которую мы запускаем совместно с ассоциацией, станет важным направлением работы клиники, — подчеркивает главврач.

С ноября специалисты учреждения начнут вести бесплатный прием участников СВО, уволенных в запас или отставку, обеспечивая адресное индивидуальное сопровождение. В планах — развитие сотрудничества в рамках актуальных запросов, переговоры с медучреждениями о дальнейшей реабилитации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создают карту с пунктами приёма гумпомощи для СВО.