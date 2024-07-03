Мэрия Новосибирска и городская торгово-промышленная палата открыты для диалога

Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев встретился с представителями Союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата». Как отметил градоначальник, торгово-промышленная палата, которая объединяет более 400 предприятий, является стратегическим партнером муниципалитета.

— Это авторитетная площадка для диалога бизнеса, власти и общества. В сотрудничестве с влиятельным экспертным сообществом, которое сформировалось за годы деятельности Торгово-промышленной палаты, мы сможем принимать взвешенные, сбалансированные управленческие решения для поддержки бизнеса, местных товаропроизводителей. Мы открыты для диалога и готовы к совместному продуктивному сотрудничеству, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимир Женов отметил, что встреча союза с руководством города необходима, чтобы определиться с векторами дальнейшего взаимодействия. В частности, в ходе обсуждения большое внимание было уделено вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, особенно компаний, работающих в сфере инноваций и научно-технических разработок. Кудрявцев напомнил, что у муниципалитета есть инструменты поддержки современных предприятий, которые не только успешно решают задачи импортозамещения, но и выпускают продукцию, которая составляет достойную конкуренцию на мировых рынках.

— В их числе — грантовая поддержка проектов, предоставление мест в бизнес-инкубаторах, проведение обучающих лекций и семинаров для начинающих предпринимателей, предоставление консультационной и информационной поддержки. Стимулом для развития инновационных стартапов также может послужить внедрение разработок в городское хозяйство, — уверен градоначальник.

По словам мэра, эти меры поддержки город будет дополнять и совершенствовать.