Мэрия Новосибирска и городская торгово-промышленная палата открыты для диалога

Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев встретился с представителями Союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата». Как отметил градоначальник, торгово-промышленная палата, которая объединяет более 400 предприятий, является стратегическим партнером муниципалитета.
— Это авторитетная площадка для диалога бизнеса, власти и общества. В сотрудничестве с влиятельным экспертным сообществом, которое сформировалось за годы деятельности Торгово-промышленной палаты, мы сможем принимать взвешенные, сбалансированные управленческие решения для поддержки бизнеса, местных товаропроизводителей. Мы открыты для диалога и готовы к совместному продуктивному сотрудничеству, — подчеркнул Максим Кудрявцев.
Председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимир Женов отметил, что встреча союза с руководством города необходима, чтобы определиться с векторами дальнейшего взаимодействия. В частности, в ходе обсуждения большое внимание было уделено вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, особенно компаний, работающих в сфере инноваций и научно-технических разработок. Кудрявцев напомнил, что у муниципалитета есть инструменты поддержки современных предприятий, которые не только успешно решают задачи импортозамещения, но и выпускают продукцию, которая составляет достойную конкуренцию на мировых рынках.
— В их числе — грантовая поддержка проектов, предоставление мест в бизнес-инкубаторах, проведение обучающих лекций и семинаров для начинающих предпринимателей, предоставление консультационной и информационной поддержки. Стимулом для развития инновационных стартапов также может послужить внедрение разработок в городское хозяйство, — уверен градоначальник.
По словам мэра, эти меры поддержки город будет дополнять и совершенствовать.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии, автор: Ростислав Нетисов.
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