Новосибирские пчелы стали агрессивными из-за химикатов на полях

Новосибирские пчеловоды опасаются участи их коллег из Алтайского края, где буквально недавно произошла массовая гибель пчел. Случилось это после того, поля обработали дешевыми химическими препаратами. Подопечные новосибирских пчеловодов пока живы, но уже стали агрессивными. Причиной такого поведения один из фермеров Колыванского района назвал обработку полей.

— Неделю назад зацвел желтый рапс, его начали обрабатывать от рапсового вредителя. Сейчас мы переживаем, что могут травануть пчелу, потому что она уже сейчас с рапса хорошо собирает нектар, — поделился тревогой с Om1 Новосибирск разводчик пчел.

Чтобы предотвратить трагедию, мужчина собирается в ближайшие дни встретиться с руководителем организации, которая занимается «травлей». Мужчина хочет выяснить, насколько необходима обработка по цветущему растению.

— Они обрабатывают первым классом — он самый ядовитый и для пчел губительный. Человека даже нельзя подпускать к этому полю. Они проезжают комбайном, проливают. Пишут, что семь дней нельзя пчел выпускать. А как я их не выпущу? Семь дней в ульях держать? — жалуется фермер.

По словам собеседника, сейчас у него около 60 ульев, и перевозить всю пасеку он не может по состоянию здоровья. Он также отметил, что последние несколько дней пчелы стали очень агрессивными из-за доносящегося с полей запаха отравы. Журналисты связались с организацией, которая занимается полевой обработкой. В «Соколово» заверили — ядохимикат, которым собираются опрыскивать растения, не опасен для пчел.

— У нас все по правилам. Обрабатываем на расстоянии семи километров от деревень. Указываем препараты. У нас каждый год идёт обработка, никогда не было нареканий. Были проверки, все по законодательству. Лет пять назад были замечания и обращения, но у нас всё на уровне закона. Проверка нарушений не обнаружила. Пчеловодов заранее оповещаем, — пояснили сотрудники «Соколово».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские пчеловоды пожаловались на гибель пчел из-за обработки полей. Случаи зарегистрированы на территории села Быстровка Искитимского района и села Нижнечеремошинское Краснозерского района. Владельцы пчелиных ферм обратились в Россельхознадзор.