Рекламодателям

Новосибирские пчелы стали агрессивными из-за химикатов на полях

  • 03/07/2024, 17:08
Автор: Ольга Кирсанова
Новосибирские пчелы стали агрессивными из-за химикатов на полях
Пчеловоды опасаются гибели своих медоносных подопечных.

Новосибирские пчеловоды опасаются участи их коллег из Алтайского края, где буквально недавно произошла массовая гибель пчел. Случилось это после того, поля обработали дешевыми химическими препаратами. Подопечные новосибирских пчеловодов пока живы, но уже стали агрессивными. Причиной такого поведения один из фермеров Колыванского района назвал обработку полей.

— Неделю назад зацвел желтый рапс, его начали обрабатывать от рапсового вредителя. Сейчас мы переживаем, что могут травануть пчелу, потому что она уже сейчас с рапса хорошо собирает нектар, — поделился тревогой с Om1 Новосибирск разводчик пчел.

Чтобы предотвратить трагедию, мужчина собирается в ближайшие дни встретиться с руководителем организации, которая занимается «травлей». Мужчина хочет выяснить, насколько необходима обработка по цветущему растению.

— Они обрабатывают первым классом — он самый ядовитый и для пчел губительный. Человека даже нельзя подпускать к этому полю. Они проезжают комбайном, проливают. Пишут, что семь дней нельзя пчел выпускать. А как я их не выпущу? Семь дней в ульях держать? — жалуется фермер.

По словам собеседника, сейчас у него около 60 ульев, и перевозить всю пасеку он не может по состоянию здоровья. Он также отметил, что последние несколько дней пчелы стали очень агрессивными из-за доносящегося с полей запаха отравы. Журналисты связались с организацией, которая занимается полевой обработкой. В «Соколово» заверили — ядохимикат, которым собираются опрыскивать растения, не опасен для пчел.

— У нас все по правилам. Обрабатываем на расстоянии семи километров от деревень. Указываем препараты. У нас каждый год идёт обработка, никогда не было нареканий. Были проверки, все по законодательству. Лет пять назад были замечания и обращения, но у нас всё на уровне закона. Проверка нарушений не обнаружила. Пчеловодов заранее оповещаем, — пояснили сотрудники «Соколово».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские пчеловоды пожаловались на гибель пчел из-за обработки полей. Случаи зарегистрированы на территории села Быстровка Искитимского района и села Нижнечеремошинское Краснозерского района. Владельцы пчелиных ферм обратились в Россельхознадзор.

Источник фото: freepik.com/автор serhii_bobyk

162

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : обработка полей Гибель пчел


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Экспертиза зарубила проектную документацию левобережного мусорного полигона под Новосибирском
3/07/24 19:17
Бизнес Власть Общество
Более пяти тысяч новосибирцев в 2024 году заболели кишечными инфекциями
3/07/24 18:48
Власть Общество
Прокуратура подала в суд на мэрию, которая оставила семьи пенсионеров в аварийном жилье под Новосибирском
3/07/24 18:30
Право&Порядок
Участники хлебного рынка подозревают друг друга в спекуляциях
3/07/24 18:21
Бизнес Власть
Почти 80 жителей Новосибирской области оказались в больнице из-за жары
3/07/24 17:55
Общество
Вдова бойца продает патроны главы ЧВК «Вагнер» Пригожина за 100 000 рублей в Новосибирске
3/07/24 17:38
Общество
Новосибирские пчелы стали агрессивными из-за химикатов на полях
3/07/24 17:08
Общество
Мэрия Новосибирска и городская торгово-промышленная палата открыты для диалога
3/07/24 17:02
Бизнес Власть
В суд направлено дело о нарушении миграционного закона двумя иностранцами и жителем Новосибирской области
3/07/24 16:42
Право&Порядок
«Раскладывают червей на лавочках»: рыбаки на Михайловской набережной бесят прохожих в Новосибирске
3/07/24 16:15
Общество
Почти 50 гаражей снесут в Дзержинском районе Новосибирска
3/07/24 16:01
Город
В Новосибирск планирует выйти сеть люксовых оптик «Слепая курица»
3/07/24 15:40
Бизнес
Руководителей и бухгалтеров компаний атакуют мошенники в Новосибирске
3/07/24 15:16
Право&Порядок ПроБизнес
Продлен срок содержания под стражей замглавы Краснообска Евгения Коржова
3/07/24 15:09
Право&Порядок
Лидерство в «пожарной эстафете» одержала команда Новосибирской области
3/07/24 14:33
Спорт
Путешественники узнают звонок от Travelata благодаря «Этикетке» от билайн бизнес
3/07/24 14:20
Бизнес Технологии
Школьница, порезавшая свою одноклассницу в лесу под Новосибирском, прошла экспертизу
3/07/24 14:05
Право&Порядок
В День города в Новосибирске прошла выставка достижений предпринимателей
3/07/24 14:00
Город
«Мы задыхаемся от зловония»: на свалку с останками животных пожаловались жители высоток в Новосибирске
3/07/24 13:51
Общество
Девочке с ДЦП нужна помощь в реабилитации после операции
3/07/24 13:35
Общество
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37
Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту
27/06/24 16:28
Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»
27/06/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска