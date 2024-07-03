В суд направлено дело о нарушении миграционного закона двумя иностранцами и жителем Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по делу в отношении двух граждан республики Узбекистан и гражданина России.
Они с января по май наняли для работы на предприятиях, расположенных в Баганском и Карасукском районах области, четырех граждан Узбекистана. У мигрантов на тот момент уже закончился срок законного пребывания на территории России.
– В ходе проведенных прокуратурой надзорных мероприятий преступная деятельность обвиняемых пресечена, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Рабочих выдворили с территории страны.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Карасукский районный суд.
Ранее редакция сообщала о том, что на хозяина «резиновой» квартиры с мигрантами завели уголовное дело под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор — fabrikasimf
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