В суд направлено дело о нарушении миграционного закона двумя иностранцами и жителем Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по делу в отношении двух граждан республики Узбекистан и гражданина России.

Они с января по май наняли для работы на предприятиях, расположенных в Баганском и Карасукском районах области, четырех граждан Узбекистана. У мигрантов на тот момент уже закончился срок законного пребывания на территории России.

– В ходе проведенных прокуратурой надзорных мероприятий преступная деятельность обвиняемых пресечена, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Рабочих выдворили с территории страны.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Карасукский районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что на хозяина «резиновой» квартиры с мигрантами завели уголовное дело под Новосибирском.