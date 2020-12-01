Анатолий Локоть раскрыл список должников по аренде городской земли

Мэрия Новосибирска опубликовала список должников по аренде за землю. Об этом сообщил телеграм-канал МЭРиЯ.

— Сегодня на официальном сайте мэрии по моему поручению опубликован список должников перед бюджетом Новосибирска по договорам аренды земельных участков, — пишет в соцсети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Долги перед бюджетом имеют 543 юридических лица. На 1 ноября долг свыше 1 млн рублей имеют 286 организаций, в том числе 12 организаций накопили долг свыше 50 млн рублей.

— Департамент земельных и имущественных отношений постоянно ведет работу по взысканию долгов — как путем мировых соглашений, так и через судебные инстанции и приставов, — пишет мэр. — Как можно увидеть из списка должников, около 32% из них — банкроты, вернуть эти деньги в казну непросто. Еще с 35% организаций мэрия уже расторгла договоры аренды из-за нарушений условий и будет добиваться оплаты. Надеюсь, что открытая информация станет стимулом для ответственных компаний и учреждений ускорить процесс погашения долгов перед городским бюджетом.

Судя по информации мэрии, в списке должников не только застройщики, но и промышленные предприятия, организации торговли, клиники, ЖК и т.д.

Задолженность свыше 100 млн рублей имеют 5 организаций. Из них продолжает работать на рынке только ООО «ДИСКУС-строй». ОАО НПО «Сибсельмаш», ООО НСК «Авантаж», ООО «Трест 43» и ООО «Доступное Жилье Новосибирск» находятся в банкротстве.

Долги более 50 млн рублей — у 7 организаций. Из них работающая только одна — ООО «Дискус плюс». В банкротстве ЗАО «Корпорация СИТЕХ», ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», МУП «СоИС», ООО «НСК Девелопмент», ООО ПТК «Стройинвест», ООО «НСК Девелопмент».

Задолженность свыше 10 млн рублей имеется у 48 организаций. Из них 13 продолжают работать на рынке: ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик», ООО «Компания С 4», ЗАО НДЦ «Пролог», ООО СРЦ «Сибирское кольцо», МУП «УЗСПТС», ООО «Комплекс на Кропоткина», ООО «ОВА-Керамик», ООО «Новосибирский рыбзавод», ООО «Вертикаль-НСК», АО «Спас на воде «Наутилус», ООО «Специализированный застройщик «Альянс-Сибирь», ГСК «Клен» и ООО «Окружная-29».

Долги более 5 млн рублей — у 37 организаций, из них 21 работает. В этом списке также фигурируют много строительных компаний.

Задолженность свыше 1 млн рублей есть у 189 организаций. Большая часть из них продолжает работу.

В соцсетях комментаторы посетовали, что в таблице нет точных цифр.

— Цифры меняются ежедневно, а их высокая точность не имеет, как мне кажется, большой практической ценности. Для прокурорского или иного правоохранительного органа цифру точную предоставят, не сомневайтесь, — пояснил начальник информационно-аналитического управления мэрии Кирилл Наконечный.

Напомним, ранее городская контрольно-счетная палата сообщала, что общий объем «земельной» задолженности, сформировавшейся еще с 2010 года, в Новосибирске превышает 4 млрд рублей. Депутаты-самовыдвиженцы в новом созыве горсовета начали активно продвигать эту тему. В итоге на комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения на минувшей неделе начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский сообщил, что мэр принял решение о публикации списков.

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