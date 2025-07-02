Мэрия Новосибирска направила иски в суд к владельцам пескобаз

Мэрия Новосибирска в последний день июня направила в арбитражный суд Новосибирской области иски к трем арендаторам участков, расположенных на побережье Оби, где размещены пескобазы. Речь идет о компаниях ООО «Причал», ООО «Стройсиб» и ООО «Сибирский причал».

В исковых документах муниципалитет через суд требует от арендаторов съехать. В документах отмечается, что уведомления об одностороннем расторжении договоров аренды были направлены компаниям 11 июня 2024 года.

— Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее истечения одного года после уведомления арендаторам. Таким образом, договоры аренды с тремя указанными арендаторами были прекращены с 17 июня текущего года. Арендаторы обязаны были освободить земельные участки в течение трех дней с даты прекращения договора, — заявили в мэрии.

В муниципалитете подчеркивают, что земельные участки входят в зарезервированные для муниципальных нужд земли.

При этом на участках всех арендаторов сотрудники муниципального земельного контроля при проверке выявили нарушения.

На площадке ООО «Причал» ведется складирование сыпучих строительных материалов (песка, гравия, земли), организована площадка для временной стоянки специальной техники, установлены автомобильные весы для учета и контроля транспортировки грунтового материала, песка, щебня и иных стройматериалов. На въезде оборудован пост охраны в нестационарном блок-контейнере, используемом для размещения дежурного охранника. Аналогичные нарушения выявлены на трех земельных участках, арендуемых ООО «Стройсиб» и одном участке ООО «Сибирский причал».

— Выявленные факты свидетельствуют о незаконном использовании земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Компании нарушают права собственника земель, — заявили в мэрии.

В исковом обращении мэрия просит суд обязать владельцев пескобаз съехать с участков.

Ранее редакция сообщала о том, что у одного из арендаторов нашли нарушения природоохранного законодательства.