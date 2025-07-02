Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для очистки ливнёвок на дорогах

Мэрия Новосибирска объявила тендер на выполнение работ по промывке систем ливневой канализации (водоотводных сооружений) в городе. Информация о нём размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент дорожно-благоустроительного комплекса администрации города.

Согласно документации, победителю аукциона предстоит обследовать системы водоотводящих сооружений, очистить смотровые и дождеприемные колодцы, а также промыть ливневую канализацию и водопропускные трубы. При обнаружении незаконных врезок и нарушения требований регламента эксплуатации он обязан сообщить об этом заказчику.

— Выполнение работ по промывке систем ливневой канализации (водоотводных сооружений) города Новосибирска включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии и восстановлению работоспособности системы водоотводных сооружений г. Новосибирска на объектах, — говорится в документе.

Отмечается, что объем выполняемых работ будет зависеть от количества поступивших от заказчика заявок.

Начальная цена контракта — 11,6 млн рублей. Контракт заключается до 1 октября 2025 года.

Стоит отметить, что в текущем году из-за сильных дождей улицы Новосибирска регулярно оказываются под водой. На некоторых автомагистралях города вода местами доходила до дверей автомобилей, что приводило к остановке движения.

На одном из аппаратных совещаний, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что причиной подтопления улиц далеко не всегда является отсутствие ливневой канализации. По его словам, зачастую виной потопов является неправильная эксплуатация ливнёвок.

Ранее редакция сообщала, что на создание ливнёвки в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей.