Мэрия Новосибирска направила в ВЭБ предложение о строительстве 6 школ

— Анализируя объемы уже введенного в городе жилья и задачи федерального центра о том, что мы ежегодно должны сдавать не менее 1 млн кв. м, мы сделали вывод, что для обеспечения этих объектов социальной инфраструктурой нам необходимо строить школы минимум на 5-6 тысяч мест в год. Это позволит закрыть имеющийся дефицит, — сообщил на заседании комиссии по контролю горсовета заммэра Новосибирска Алексей Кондратьев.

Чиновник напомнил, что два последних года строительный комплекс работает на условиях проектного финансирования и использования счетов-эскроу. В такой ситуации адекватное развитие социальной и транспортной инфраструктуры становится крайне принципиальным вопросом для сохранения темпов развития жилищного строительства.

— Совместно с департаментом образования мы проанализировали ситуацию на 14 крупных площадках города, где последние 10 лет идет комплексное развитие территории и построены 6,5 млн кв. м жилья, — пояснил Кондратьев. — На этих площадках по детсадам дефицит составляет 1945 мест — и это только для детей до 3 лет. По школам из 31 тысячи необходимых мест созданы 11,6 тысячи. В программе комплексного развития Новосибирска сформированы резервы для 85 детских садов и 73 школ.

Впрочем, перспективы их строительства в рамках нацпроектов пока непонятны. На 2021 год у Новосибирска есть подтверждение о финансировании только по двум детсадам, при том что город подал документы по 20 дошкольным учреждениям. За три года по трем нацпроектам в городе построены 10 школ на 7,5 тысячи мест.

В связи с этим муниципалитет подготовил предложение в соглашение, подписанное между госкорпорацией «Внешэкономбанк» и правительством Новосибирской области о строительстве на 6 территориях города школ в рамках концессии. Эти документы уже переданы на рассмотрение в ВЭБ. Как чиновник уточнил корреспонденту Infopro54, речь идет о школах на улицах Выборная, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах,

— Участки готовы, проектная документация почти по всем школам будет типовая. Думаем, что в 2021 году будет подготовка, а в 2022 году приступим к строительству. Но для этого нужно провести конкурсные процедуры, — пояснил он. — Концессионер будет отвлекать свои средства в ходе строительства. А потом бюджет ему выплатит возмещение стоимости школ, по аналогии с поликлиниками. Но параметры пока не установлены, думаю, что возвраты будут производиться из бюджета области и федерации.

При этом, по словам Кондратьева, в рамках программы городу пока не удалось запустить финансирование по решению проблемы реконструкции существующих школ в сложившейся застройке.

— По двум объектам у нас уже готова вся документация, пройдена госэкспертиза — это школы на Крылова, 18 и Строителей, 16. Но мы не можем включить их в первый пункт соглашения с ВЭБом, поэтому рассматриваем их во втором объеме объектов на 2022-2023 годы, — добавил Алексей Кондратьев.

В ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе госкорпорации «Внешэкономбанк» пояснили, что в прошлом году ВЭБ.РФ и Минпросвещения России разработали новые меры поддержки региональных проектов создания школ в модели концессионных соглашений, предполагающей софинансирование расходов по концессии из федерального бюджета. Данные меры становятся основой новой программы строительства школ.

— На данный момент совместно с правительством Новосибирской области и администрацией Новосибирска ведется проработка первых проектов с нашими партнерами в рамках этой программы — ГК «Просвещение» и Сбербанк. Ожидаем, что наш партнер ГК «Просвещение» подготовит при поддержке Сбербанка частную концессионную инициативу в течение двух месяцев, — говорится в ответе, полученном редакцией. — На данный момент мы совместно с партнерами анализируем возможность подготовки и последующего финансирования частной концессионной инициативы на 6 школ, общим объемом примерно 5 тысяч мест. Проанализируем также возможность применения в ходе проекта уже апробированных проектов из реестра экономически эффективной документации Минстроя России.

В случае принятия нормативно-правовых актов правительства страны по программе и успешного завершения отбора проектов Минпросвещения России на софинансирование из средств федерального бюджета реализация проектов может начаться в 2021 году.

— Учитывая очень высокую потребность города и области в создании новых школьных мест, мы приложим все усилия по запуску проектов в сжатые сроки и запуску строительства в этом году, — уточнили в пресс-службе ВЭБа. — Все объекты по программе должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году.

До момента финального согласования перечня объектов и завершения технического анализа состояния земельных участков раскрывать объем инвестиций в ВЭБе не готовы. Но отметили, что, согласно требованиям федеральной программы, речь идет о вводе современных школ, имеющих полное оснащение самым актуальным образовательным оборудованием.

— Мы уже системно работаем совместно с частными инвесторами и системообразующими банками над запуском пакетных «коробочных» решений, удовлетворяющих требованиям федеральной программы, — поясняют в госкорпорации. — Условия реализации концессионных соглашений в сфере образования требуют особых компетенций у инвесторов и частного бизнеса не только в области финансового инжиниринга, но и в части проектирования и строительства объектов, управления объектами образования. Но самое главное — чтобы все партнеры или инвесторы вовлекались в реализацию программы, разделяя ключевую ценность создания новых образовательных пространств.

Напомним, в конце декабря прошлого года на брифинге зампред ВЭБа Николай Цехомский сообщил, что госкорпорация ВЭБ.РФ планирует вложить 85 млрд рублей в совместный с Министерством просвещения РФ проект по строительству школ на принципах государственно-частного партнерства в рамках национального проекта «Образование». Выйти на площадки планировалось в середине 2021 года, а открыть первые учебные заведения — в 2022-м. В ходе реализации этой программы в течение трех лет корпорация планирует создать по России 640 тысяч новых учебных мест. Позже в интервью ТАСС заместитель председателя корпорации, отвечающий в том числе за взаимодействие с регионами, Олег Говорун уточнял, что согласование нормативной базы планируется завершить не позднее первого квартала следующего года. Параллельно в партнерстве с банками (Сбербанк, Газпромбанк) и руководством регионов корпорация ведет активную подготовительную работу в более 30 субъектах — подбирает земельные участки, технические требования к будущим школам и т.д. Заявки от регионов будет утверждать комиссия, созданная при Министерстве просвещения РФ. Механизм реализации программы предполагает софинансирование из федерального бюджета, региональных бюджетов и привлечение средств из внебюджетных источников. Партнером ВЭБа и основным концессионером в этом проекте будет ГК «Просвещение».

ГК «Просвещение» работает на рынке более 90 лет. Учебники издательств, входящих в группу компаний, занимают большую часть позиций федерального перечня учебников РФ — 1118 позиций. По сообщениям федеральных СМИ, является ключевым игроком на российском рынке учебников. В 2020 году ГК провела несколько сделок по приобретению работающих в этой сфере компаний.