Жизнь после инсульта заканчивается?

Юлия Данилова, главный редактор Infopro54.ru:

— 24 июля у бабушки (92 года) случился ишемический инсульт. Днем 23 июля мы пили чай по поводу моего дня рождения, а вечером завезли ей продукты и поехали на дачу. Утром 24-го она не ответила на телефонный звонок. Такое бывало раньше, когда бабушка забывала зарядить телефон, но спохватывалась и выходила на связь.

В начале первого трубку по-прежнему никто не брал, я поехала к ней. Дверь она не открыла, а так как по привычке закрылась изнутри на ключ, сама я в квартиру попасть не смогла. Позвонила в службу 112 и объяснила ситуацию. Мне сказали вызывать скорую, экстренную службу, и полицию. Если хотя бы кого-то из этого трио не будет, дверь не откроют. Первой очень быстро приехала скорая. Под дверью мы уже стояли вдвоем с фельдшером. Через 20 минут подъехали из экстренной службы. На мои звонки в полицию дежурный отвечал: «Вот как «Спас» приедет — позвоните, и мы подъедем. А что вы хотите? У нас один экипаж на весь район». Сотрудники экстренной службы меня «успокоили», мол это частое явление — не нервничайте. Спустя еще 10 минут подъехала полиция.

Мне интересно, вот это и есть скоординированная работа служб в рамках системы-112? Когда структуры перепираются между собой, кто раньше должен приезжать? И вместо оперативного реагирования на чрезвычайную ситуации играют в пинг-понг, говоря позвонившему: «Ну, вы еще раз наберите экстренную службу, полицию и так далее». Между прочим, в систему-112 вбухали сотни миллионов рублей!!! Для галочки?! Причем к самим сотрудникам полиции, экстренной службы у меня вообще нет никаких вопросов. Когда мы все наконец-то собрались на площадке, они очень быстро сделали свою работу и были крайне корректны. Отдельное спасибо фельдшеру за поддержку.

Вскрыли квартиру, и оказалось, что у бабушки случился ишемический инсульт. Она лежала на полу парализованная. Когда ее привезли в 34-ю больницу, то еще около полутора часов она находилась в приемном покое на каталке. Не знаю, насколько правильно такое по отношению к больным с инсультом… Очень грустно, что пациентов на обследование приходится тягать медсестрам, в том числе на КТ. Мужских рук нет.

Несколько дней бабушку продержали в реанимации и перевели в палату для тяжелых больных. В больницу из-за карантина не пускают, поэтому увидеть ее состояние мы смогли только 5 августа, на выписке: полная парализация правой стороны, не двигается, не видит, не говорит, реагирует только на голос, но неосознанно. За несколько дней до выписки нас предупредили, что ее кормят через катетер.

У мамы есть опыт ухода за лежачими больными, но она никогда не имела дело с катетером. Я — тем более. Обзвонила госучреждения, работающие с лежачими больными, в том числе на платной основе: принимать пациента с катетером в возрасте 92 лет везде отказались. Это же отвечали в частных учреждениях социального обслуживания населения. Найти медсестру с необходимыми навыками тоже оказалось очень сложно. Специалисты были не готовы работать с таким тяжелым пациентом. В одном месте согласились, но сразу предупредили, что «договор заключают дистанционно, лично к ним приехать подписать документы нельзя», потребовали залог и только после этого были готовы предоставить сиделок, не давая никаких гарантий по ним. Ну, каждый зарабатывает как может, как ему позволяет совесть… В центре комплексной защиты населения Кировского района нам сказали перезвонить в день приезда и в течение недели!!! Они подберут бабушке соцработника для ухода. На мой вопрос о том, что делать в течение недели, если у нас нет необходимых навыков ухода за таким пациентом, ничего не ответили. Для информации: до этого к бабушке уже ходил соцработник из центра — два раза в неделю, то есть она была в их базе. И о том, что у нее произошел инсульт, я сообщала, получается, там были в курсе ситуации.

Вызвать терапевта из поликлиники в день приезда домой не удалось. Я позвонила в 15:30, а вызов врача на дом можно сделать до 12:00, даже к тяжелым пациентам. Честно говоря, думала, что из 34-й больницы должны были позвонить в поликлинику и поставить в известность о тяжелом пациенте на участке. Судя по всему, ошибалась.

Самое веселое началось дома. У бабушки на ногах и копчике обнаружились очень такие приличные язвы и пролежни. Как нам пояснила все-таки найденная частная медсестра, такое происходит тогда, когда человек лежит сутками без движения. Но даже она удивилась, что лежачего больного довели до такого состояния за 12 дней. Надо ли дальше говорить о том, что мы думаем о государственных медучреждениях, где находятся лежачие больные? Родственники не могут проконтролировать ситуацию из-за карантина, вот и получается… Кстати, в ряде госучреждений как на территории города, так и области, принимающих тяжелых больных после инсульта, сами медицинские сотрудники настойчиво рекомендовали к ним не ехать. На вопрос «Почему?», грустно вздыхали. Мне становилось еще грустнее.

На следующий день из поликлиники пришла медсестра. Глянув от двери на больную, сказала прийти к врачу с документами и ушла. В этот же день на приеме у врача мама спросила: как можно получить противопролежневый матрас, пеленки и памперсы для лежачего больного. Ответ: «Обращаться за противопролежневым матрасом, пеленками и прочим родственники лежачего пациента, перенесшего инсульт, могут ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ!!!». Занавес. Если выживет пациент, наверное… Напомню, с какими пролежнями бабушку выписали через 12 дней (!) из 34-й больницы. Большую часть лекарств (а список очень приличный) родственники также покупают на свои деньги. По нашим подсчетам, в итоге содержание лежачего пациента дома, с учетом сиделки, в месяц обходится примерно в 60 тысяч рублей.

Что в итоге получилось: парализованного пожилого человека выкинули из больницы фактически умирать. Не убедившись, есть ли у родственников навыки ухода за пациентом. В соцслужбах, пока не пнули сверху, особо не почесались выполнять свои прямые обязанности. Сколько у нас на эти цели заложено в бюджете?! Частники тоже не хотят брать на себя такого сложного пациента. Нет, мы нашли выход из ситуации. Очень сильно помогла консультация сотрудников патронажной службы «Благо.НСК», в том числе и в психологическом плане (убрали панику, истерику), которые нашли сиделку. Сиделка Надежда просто замечательная. По отзывам людей, попавших в аналогичную ситуацию, нашли центр «Забота», где осуществляется уход за лежачими пациентами. Посмотрим… Естественно, что и сиделка, и «Забота» — за деньги, причем очень приличные: первая — 1800 рублей или по 200 рублей за час, размещение в стационар — 45 тысяч в месяц плюс лекарства. Но если учесть, сколько потребуется на питание, средства ухода, лекарства, дневную сиделку (так как мы работаем), то это получается дешевле, чем домашний уход.

Итак, вывод из всей этой истории. Почти без эмоций. Система-112 у нас работает через то самое место. Система соцзащиты людей, оказавшихся в сложной ситуации по состоянию здоровья, не работает вообще. Причем сбоит на всех этапах. Вроде бы все делают, а результата нет.

Еще раз большое спасибо фельдшеру за человеческое отношение. Спасибо конкретным сотрудникам экстренной службы и полиции, которые приехали на мой вызов. Не получилось спросить их имена, была не в том состоянии, поэтому просто СПАСИБО в сети. Хотелось бы еще сказать спасибо медсестрам палаты для тяжелых больных в 34-й больнице, но, глядя на язвы от пролежней, больше приходят в голову другие слова… Самое грустное, что по этому пути ежедневно проходят новосибирцы, с чьими родственниками произошла подобная ситуация. Значит, эта система какая-то сломанная, но на нее все закрывают глаза.

Скорее всего, продолжение последует…