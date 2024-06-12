Мэрия Новосибирска оконфузилась с картой России в социальных сетях

Официальная группа в ВКонтакте мэрии Новосибирска стала предметом обсуждений и негодования у читателей.

Администраторы паблика поздравили горожан с праздником и прикрепили изображение со старой картой, где отсутствуют Крым и новые регионы. Внимательные подписчики сразу же заметили эти странности.

― Простите, а где Крым и Новороссия на карте? ― Ну ладно Херсон и Запорожье забыли добавить, но Крым который уже 10 лет в составе… ― Новые территории с первой минуты должны учитываться на картах. Профнепригодность.

На замечания быстро отреагировали ответственные сотрудники, которые отвечают за ведение соцсетей. Они исправили неточность и извинились перед новосибирцами.

― Уважаемые читатели, при размещении предыдущего поста была допущена ошибка в инфографике. Спасибо за вашу внимательность. Информация будет исправлена и обновлена, ― написали в паблике.

Но остановить обсуждения уже не получилось. Среди подписчиков оказались журналисты местных СМИ, которые оперативно сделали из этого конфуза новости.