Мэрия Новосибирска оконфузилась с картой России в социальных сетях

Официальная группа в ВКонтакте мэрии Новосибирска стала предметом обсуждений и негодования у читателей.
Администраторы паблика поздравили горожан с праздником и прикрепили изображение со старой картой, где отсутствуют Крым и новые регионы. Внимательные подписчики сразу же заметили эти странности.
― Простите, а где Крым и Новороссия на карте?
― Ну ладно Херсон и Запорожье забыли добавить, но Крым который уже 10 лет в составе…
― Новые территории с первой минуты должны учитываться на картах. Профнепригодность.
На замечания быстро отреагировали ответственные сотрудники, которые отвечают за ведение соцсетей. Они исправили неточность и извинились перед новосибирцами.
― Уважаемые читатели, при размещении предыдущего поста была допущена ошибка в инфографике. Спасибо за вашу внимательность. Информация будет исправлена и обновлена, ― написали в паблике.
Но остановить обсуждения уже не получилось. Среди подписчиков оказались журналисты местных СМИ, которые оперативно сделали из этого конфуза новости.
Источник фото: скриншот со страницы в ВКонтакте «Мэрия Новосибирска»
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