Дальнобойщик мастерски обрулил утку с птенцами на трассе под Новосибирском

Водитель фуры на трассе в селе Сокур профессионально объехал утиное семейство, которое переходило проезжую часть. Грузовик мог запросто перевернуться, но у шофера хватило опыта и мастерства для ювелирного маневра. Пернатые остались живы и продолжили свой путь.

Кадры чудесного спасения очевидцы опубликовали в паблике «АСТ54» в ВКонтакте.

Пользователи соцсетей кинулись бурно обсуждать произошедшее.

― Дальнобой красавчик! Ровных дорог тебе, дядька! ― Поаплодируем реакции и мастерству водителя, который смог избежать трагической ситуации с птенцами и их мамой. ― Утка чуть не угробила фуру! Так будет звучать правильней. ― Мать года. ― Лишить утку материнства! ― Да что-то мало утят, похоже по пути понесли потери…

Ранее редакция рассказывала, как добрый водитель перевел через дорогу заблудившегося бобра в Новосибирске.