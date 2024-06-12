Дальнобойщик мастерски обрулил утку с птенцами на трассе под Новосибирском

Водитель фуры на трассе в селе Сокур профессионально объехал утиное семейство, которое переходило проезжую часть. Грузовик мог запросто перевернуться, но у шофера хватило опыта и мастерства для ювелирного маневра. Пернатые остались живы и продолжили свой путь.
Кадры чудесного спасения очевидцы опубликовали в паблике «АСТ54» в ВКонтакте.
Пользователи соцсетей кинулись бурно обсуждать произошедшее.
― Дальнобой красавчик! Ровных дорог тебе, дядька!
― Поаплодируем реакции и мастерству водителя, который смог избежать трагической ситуации с птенцами и их мамой.
― Утка чуть не угробила фуру! Так будет звучать правильней.
― Мать года.
― Лишить утку материнства!
― Да что-то мало утят, похоже по пути понесли потери…
Ранее редакция рассказывала, как добрый водитель перевел через дорогу заблудившегося бобра в Новосибирске.
Источник фото: freepik.com/freepik
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