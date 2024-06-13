Новосибирцы заметили на улицах самокаты «Юрент»

В соцсетях Новосибирска начали появляться фотографии с самокатами кикшеринговой компании «Юрент» (Urent). В приложении компании также отмечается, что оно работает в 30 городах России, в том числе в Новосибирске, где можно взять в прокат самокат.

— Сеть продолжает расширяться. Этим летом запланирован запуск в 50 городах РФ и даже за пределами. Общее количество электросамокатов будет больше 60 тыс, — уточняют в компании.

Какой флот компания выставит в Новосибирске пока не известно. Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службу компании.

Ранее в пресс-службе корреспонденту Infopro54 рассказывали, что не исключают возвращения в Новосибирск в 2024 году.

— Старт сезона в каждом городе зависит от погодных условий. Ждем, когда установится стабильный плюс, растает снег и не будет гололеда. Только в этом случае будем готовы размещать самокаты на улицах. Если будет старт, то в мае-июне, точнее сказать пока нельзя, — комментировали в компании.

Напомним, в 2023 году «Юрент» решил не работать в Новосибирска из-за отсутствия взаимопонимания с местными органами власти. В то же время в компании заявляли, что продолжают рассматривать город как потенциальную площадку для своего бизнеса.

На данный момент в Новосибирске уже работают две кикшеринговые компании.

Whoosh в начале апреля объявил о возобновлении сезона и выводе флота самокатов на улицы города. В этом году компания сдает в аренду 4300 самокатов — на 20% больше (3500), чем годом ранее. В прошлом году Whoosh был единственным игроком новосибирского рынка кикшеринга.

— По итогам 2023 года почти 20% жителей города воспользовались самокатами сервиса, суммарно проехав около 5 500 000 км. Количество поездок выросло на 83%. 84% поездок совершались от транспортных хабов (остановок общественного транспорта) до жилых кварталов, торговых и бизнес центров. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут 59 секунд, — поясняли в пресс-службе Whoosh.

В середине апреля в Новосибирск вышел оператор кикшеринга Яндекс Go.

Ранее редакция рассказывала, что за два месяца в Новосибирске произошло 17 автоаварий с самокатами.