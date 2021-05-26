Апелляция оставила штраф «Элинальфа» в силе

Седьмой арбитражной апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Элинальфа» и оставил решение Арбитражного суда Новосибирской области в силе.

Речь идет о привлечении компании к административной ответственности и штрафе в размере 300 тыс рублей.

Напомним, Ростехнадзор обратился в арбитражный суд Новосибирской области в ноябре 2020 года. В документах суда отмечается, что ведомство выявило в работе компании при строительстве многофункциональной арены в Новосибирске большой список нарушений — 59 пунктов.

— Частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) в виде предупреждения или наложения административного штрафа на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, — уточняется в материалах дела.

В марте 2021 года суд принял решение привлечь генподрядчика ледовой арены к административной ответственности.

Кстати, в декабре 2020 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области также провела проверку строительства ЛДС и выявила много нарушений. О них аудиторы КСП доложили на заседании строительного комитета регионального парламента в феврале 2021 года. Это вызвало большой общественный резонанс и строительство объекта под личный контроль взял губернатор области.