Мэрия Новосибирска определила места, разрешенные для выгула домашних животных

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, мэрией определены места, разрешенные для выгула домашних животных на территории города. Это площадки для выгула, дрессировки собак, размещенные в соответствии с Правилами благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469, территории общего пользования, места, определенные правообладателями земельных участков (в случаях осуществления выгула домашних животных лицами, являющимися правообладателями земельных участков), за исключением перечня мест, в которых не допускается выгул домашних животных. К ним относятся:

Озелененные зоны отдыха.

Детские, спортивные площадки.

Территории образовательных, медицинских организаций, организаций

культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики.

Пляжи.

Кладбища.

Рынки.

Места проведения массовых мероприятий.

Напомним, ранее прокурором города в Центральный районный суд Новосибирска было предъявлено административное исковое заявление о возложении на мэрию города Новосибирска обязанности по разработке и утверждению нормативного правового акта, которым определены разрешённые места для выгула домашних животных.