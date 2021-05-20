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Мэрия Новосибирска определила места, разрешенные для выгула домашних животных

  • 20/05/2021, 11:30
Автор: Марина Санькова
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В их число вошли площадки для выгула, дрессировки собак, территории общего пользования и места, определенные правообладателями земельных участков.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, мэрией определены места, разрешенные для выгула домашних животных на территории города. Это площадки для выгула, дрессировки собак, размещенные в соответствии с Правилами благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469, территории общего пользования, места, определенные правообладателями земельных участков (в случаях осуществления выгула домашних животных лицами, являющимися правообладателями земельных участков), за исключением перечня мест, в которых не допускается выгул домашних животных. К ним относятся:

  • Озелененные зоны отдыха.
  • Детские, спортивные площадки.
  • Территории образовательных, медицинских организаций, организаций
  • культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики.
  • Пляжи.
  • Кладбища.
  • Рынки.
  • Места проведения массовых мероприятий.

Напомним, ранее прокурором города в Центральный районный суд Новосибирска было предъявлено административное исковое заявление о возложении на мэрию города Новосибирска обязанности по разработке и утверждению нормативного правового акта, которым определены разрешённые места для выгула домашних животных.

Фото: pixabay.com автор: 2536477

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : проект постановление Мэрия Новосибирска места для выгула собак


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