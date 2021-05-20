Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

Первый в Новосибирске сервис аренды самокатов запустился летом 2019 года в Академгородке. Через год пользоваться самокатом Whoosh стало возможно уже в центральных районах города. В 2021 году сервис увеличил зону покрытия левобережьем. Кроме того, аналогичную услугу начала предоставлять компания Urent, партнер сервиса городской мобильности «Ситимобил».

Согласно опросу на сайте мэрии Новосибирска по данным на 20 мая, 54% проголосовавших одобряют появление в городе электросамокатов. 45% готовы передвигаться на самокатах. По оценкам компаний, выбор в пользу самоката означает, что горожане предпочитают их общественному транспорту, личному авто и такси.

По данным опроса мэрии, 32% ответивших готовы передвигаться на самокатах на небольшие дистанции, когда нужно быстро добраться до места назначения. 12% едут до ближайшей остановки, 26% ответили «Проедусь до места работы/ учебы», а 18% — «Решусь на дальнее перемещение из одного района в другой».

Из плюсов участники опроса отмечают экономию времени (41%), возможность мобильного передвижения (44%) и экологичность (44%). 27% считают, что самокат шеринга удобнее автомобилей и общественного транспорта. Только 25% опрошенных не видит плюса в использовании электросамокатов.

К минусам большинство новосибирцев (71%) отнесли нехватку инфраструктуры для комфортной езды.

По данным Ассоциации операторов микромобильности РФ, с начала сезона 2021 года (неполный месяц) услугами сервисов Whoosh и Urent в Новосибирске суммарно воспользовались более 145 тысяч человек. В 2020 году у самокатов Whoosh в городе было 44 тысячи активных пользователей (в 2019-м — 10 тысяч).