Мэрия Новосибирска представила современные решения для повышения качества жизни горожан

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и директор белорусской компании ОАО «Минскметропроект» Михаил Рудько подписали Меморандум о возможном сотрудничестве. Речь идёт о подготовке к реализации совместных проектов, выполнению работ инженерно-технического проектирования объектов Новосибирского метрополитена, тоннелей различного назначения, других подземных и надземных сооружений и прочих инфраструктурных объектов на территории города.

— Соглашение, которое мы подписали, позволит нам начать работу по развитию новосибирского метрополитена в ближайшее время, — отметил Максим Кудрявцев.

При этом на приобретение пятивагонных составов будет направлено 2,2 млрд рублей.

Кроме того, от лица мэрии заммэра Максим Останин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Михаил Федорук подписали соглашение о запуске пилотного проекта по оснащению учебных заведений столицы Сибири аппаратно-программным комплексом «Детектор оружия», разработанным НГУ для профилактики агрессивного поведения. В системы видеонаблюдения будут интегрированы детекторы, работающие на основе технологий искусственного интеллекта.

Для увеличения эффективности и качества проведения профилактических осмотров и скринингов для детей детского и подросткового возраста в образовательных учреждениях региона было подписано трёхстороннее соглашение с мэрией города Новосибирска, Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ и Новосибирским филиалом «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова.

Также в рамках Форума «Городские технологии» была представлена деловая программа мэрии Новосибирска. Руководители профильных департаментов презентовали свои инновационные технологии и научные разработки.

Стенд мэрии города Новосибирска, организованный департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, на 180 квадратах представил оригинальную концепцию появления инноваций в нашем городе. Песочница НТИ представляет из себя набор активностей для развития современных навыков и первичных инженерных знаний у детей дошкольного и школьного возрастов, развивая в молодежи потенциал креативного инженерного мышления и полезных в создании собственных DIYпроектов (дети 5-12 лет). Конструирование мостов по программе международных соревнований «Мосты и башни из спагетти» привлекла большое внимание к стенду, все желающие могли построить мост для грузового автомобиля «Камаз». Среднеспециальное и высшее образование демонстрирует практики вовлечения и развития у студентов интереса к технологиям. Гости стенда смогли попробовать пилотирование БПЛА и управление виртуальным квадрокоптером (14-20 лет). Взрослые экспоненты продемонстрировали лучшие разработки в сфере городского хозяйства (двойного назначения) – гусеничную платформу, анти-дрон систему, БПЛА, электромотоцикл, и разработки в сфере здоровьясбережения и реабилитации – вездеходную инвалидную коляску, анализатор состояния организма, игровое оборудование. Вся продукция разработана и произведена в городе Новосибирске и демонстрируется под знаком «Сделано в Новосибирске».