Рекламодателям

Мэрия Новосибирска представила современные решения для повышения качества жизни горожан

  • 29/08/2024, 14:02
Мэрия Новосибирска представила современные решения для повышения качества жизни горожан
Активная работа велась на нескольких площадках МВК «Новосибирск Экспоцентр» в рамках XI Международного Форума технологического развития «Технопром – 2024».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и директор белорусской компании ОАО «Минскметропроект» Михаил Рудько подписали Меморандум о возможном сотрудничестве. Речь идёт о подготовке к реализации совместных проектов, выполнению работ инженерно-технического проектирования объектов Новосибирского метрополитена, тоннелей различного назначения, других подземных и надземных сооружений и прочих инфраструктурных объектов на территории города.

— Соглашение, которое мы подписали, позволит нам начать работу по развитию новосибирского метрополитена в ближайшее время, — отметил Максим Кудрявцев.

При этом на приобретение пятивагонных составов будет направлено 2,2 млрд рублей.

Кроме того, от лица мэрии заммэра Максим Останин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Михаил Федорук подписали соглашение о запуске пилотного проекта по оснащению учебных заведений столицы Сибири аппаратно-программным комплексом «Детектор оружия», разработанным НГУ для профилактики агрессивного поведения. В системы видеонаблюдения будут интегрированы детекторы, работающие на основе технологий искусственного интеллекта.

Для увеличения эффективности и качества проведения профилактических осмотров и скринингов для детей детского и подросткового возраста в образовательных учреждениях региона было подписано трёхстороннее соглашение с мэрией города Новосибирска, Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ и Новосибирским филиалом «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова.

Также в рамках Форума «Городские технологии» была представлена деловая программа мэрии Новосибирска. Руководители профильных департаментов презентовали свои инновационные технологии и научные разработки.

Стенд мэрии города Новосибирска, организованный департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, на 180 квадратах представил оригинальную концепцию появления инноваций в нашем городе. Песочница НТИ представляет из себя набор активностей для развития современных навыков и первичных инженерных знаний у детей дошкольного и школьного возрастов, развивая в молодежи потенциал креативного инженерного мышления и полезных в создании собственных DIYпроектов (дети 5-12 лет). Конструирование мостов по программе международных соревнований «Мосты и башни из спагетти» привлекла большое внимание к стенду, все желающие могли построить мост для грузового автомобиля «Камаз». Среднеспециальное и высшее образование демонстрирует практики вовлечения и развития у студентов интереса к технологиям. Гости стенда смогли попробовать пилотирование БПЛА и управление виртуальным квадрокоптером (14-20 лет). Взрослые экспоненты продемонстрировали лучшие разработки в сфере городского хозяйства (двойного назначения) – гусеничную платформу, анти-дрон систему, БПЛА, электромотоцикл, и разработки в сфере здоровьясбережения и реабилитации – вездеходную инвалидную коляску, анализатор состояния организма, игровое оборудование. Вся продукция разработана и произведена в городе Новосибирске и демонстрируется под знаком «Сделано в Новосибирске».

Источник фото: мэрия Новосибирска. Автор фото:  Евгения Коваленко

155

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Технопром Опора России


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLtXEBv6ZuЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»

Александр Бойко намерен запустить образовательную программу для собственников бизнеса

В перспективе 2-3 лет он планирует вывести на рынок этот проект как дисциплину высшего образования.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На зарплату в конверте согласно меньшинство жителей Новосибирска
29/08/24 17:30
Общество
Сервис аренды самокатов заблокировал аккаунты около 1000 пользователей в Новосибирске
29/08/24 17:15
Бизнес Общество Право&Порядок
Мигрант предложил девушке показать ему грудь в магазине фруктов в Новосибирске
29/08/24 17:03
Происшествия
Потолок обрушился в квартире старого жилого дома в Искитиме
29/08/24 17:00
Происшествия
На отвратительный отдых в Турции пожаловались жители Новосибирска
29/08/24 16:30
Общество
Жительница Новосибирска два раза переоделась, чтобы купить таблетки по поддельному рецепту
29/08/24 16:15
Право&Порядок
Из-за задержки рейсов прокуратура начала проверку авиаперевозчиков
29/08/24 16:00
Право&Порядок
Многоэтажный дом загорелся на Богаткова в Новосибирске
29/08/24 15:52
Происшествия
Научное кино Сибири покажут на масштабном фестивале «Кремний» в Новосибирской области
29/08/24 15:45
Власть
Потерявшего 6 литров крови пенсионера спасли врачи в Новосибирске
29/08/24 15:30
Медицина
В Коченевском районе по нацпроекту БКД отремонтировали выезд к федеральной трассе
29/08/24 15:25
Власть
В Хилокском микрорайоне убирают наружную рекламу популярного рынка
29/08/24 15:00
Общество
Губернатор Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования Новосибирской области
29/08/24 14:46
Власть
Сибиряк убил любовницу из-за нежелания заниматься с ней сексом и спрятал тело на кладбище
29/08/24 14:30
Право&Порядок
Мэрия Новосибирска представила современные решения для повышения качества жизни горожан
29/08/24 14:02
Власть
Мэрия Новосибирска не будет увольнять директора «Спецавтохозяйства»
29/08/24 13:55
Власть Отставки и назначения Право&Порядок
Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Новосибирском районе
29/08/24 13:30
Происшествия
Глава Станционного сельсовета, укравший чужой забор, отстранен от должности
29/08/24 13:16
Право&Порядок
Тягач снес шесть автомобилей около аэропорта Новосибирска
29/08/24 13:00
Происшествия
Контрактник заработал полмиллиона, чтобы погасить долг по алиментам
29/08/24 13:00
Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Как работать с Китаем в новых реалиях — узнали предприниматели Новосибирска
29/08/24 10:52
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»
28/08/24 9:00
Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
27/08/24 15:58
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Регионального слета школьных лесничеств
27/08/24 9:00
Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA
22/08/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях
21/08/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска