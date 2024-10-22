Мэрия Новосибирска проверила санитарное состояние стройплощадок города

По заданию мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в городе была проведена проверка санитарного состояния 42 строительных объектов и чистоты прилегающих территорий. Заместитель мэра и начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Евгений Улитко сообщил, что в городе сформирована комиссия для систематической профилактической работы с застройщиками, направленная на контроль санитарных условий на стройплощадках. По его словам, проверка показала, что, в целом, большинство застройщиков соблюдают нормы, однако, выявлены нарушения в Первомайском, Ленинском и Кировском районах. Застройщикам были выданы предписания для устранения замечаний в установленные сроки. В случае неисполнения предписаний, будут приняты дополнительные меры через инспекцию государственного строительного надзора, добавил Евгений Улитко.

Контроль за строительными площадками будет осуществляться сотрудниками районных администраций на постоянной основе, включая проверку вывоза снега с прилегающих к стройкам территорий зимой.