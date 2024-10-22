Свыше 50% сибиряков считают высокий процент по вкладам шансом обойти инфляцию

Согласно данным опроса от ВТБ*, 54% россиян уверены, что ставки по депозитам возрастут до конца года. Такой же процент участников считает, что высокие процентные ставки помогут не только защитить сбережения, но и опередить инфляцию.

Более половины опрошенных (56%) в текущем году открыли вклады в банках, где раньше не хранили деньги. При этом одна треть россиян доверяют свои сбережения единственному кредитному учреждению, 43% предпочитают хранить средства в 2-3 банках, а 5% распределили свои вложения по четырем и более банкам. Каждый пятый опрошенный не имеет вкладов в финансовых учреждениях.

Наивысший процент владельцев вкладов наблюдается у жителей Северо-Западного федерального округа (93%). Меньше всего вкладов фиксируется у жителей Дальневосточного федерального округа – 29% опрошенных не хранят деньги в банках. В Сибири 80% респондентов имеют накопления на счетах.

70% участников опроса распределяют средства по разным банкам в поисках лучших условий, а 45% пользуются программами лояльности. 39% заявляют, что используют безкомиссионный перевод по СБП, а каждый третий делит средства между финансовыми организациями, чтобы не превышать лимит застрахованного вклада.

Когда россияне выбирают банк для размещения своих сбережений, они ориентируются на условия вклада и надежность финансового учреждения, что отметили 70% и 62% респондентов соответственно. Среди дополнительных факторов выделяются удобство дистанционных услуг (43%), величина и стабильность банка (36%) и расположение отделения близко к дому или офису (15%).

Основным критерием выбора вклада 68% участников назвали привлекательную процентную ставку. Также 41% россиян уделяют внимание срокам вклада. Условия досрочного снятия средств и возможность открытия вклада онлайн важны для 36% опрошенных. Каждый третий респондент указал на способ выплаты процентов как значимый критерий, а 28% – на возможность пополнения вклада.

Половина участников опроса (54%) считает, что к концу года процентные ставки могут вырасти. 23% предполагают, что ставки останутся на текущем уровне, а 7% думают о возможном их снижении. При этом свыше половины опрошенных считают высокие ставки по вкладам надежным средством защиты сбережений и борьбы с инфляцией. Треть респондентов с этим не согласны. Более оптимистичны в оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-Кавказского и Сибирского (по 56%) округов, в то время как на Дальнем Востоке этими ставками надеются менее активно (36%).

* Исследование осуществлялось со 2 по 8 октября на основе репрезентативной выборки, включающей 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тысяч жителей.