В Новосибирске до конца года будет заменено 272 остановки

До конца текущего года в Новосибирске запланировано заменить 272 остановочных павильона. Из них 40 уже установлены.

По словам мэра города, Максима Кудрявцева, в настоящее время ведётся активная работа по улучшению системы пассажирского транспорта.

Как заявил Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, до конца года в городе планируется заменить 272 остановки общественного транспорта.

— На сегодня выполнена замена 40 павильонов. Из них 15 объектов установлено на этой неделе, — отмечает начальник департамента.

Кудрявцев также обратил внимание главы дептранса на содержание уже существующих остановок. Он отметил, что поступают жалобы на состояние остановки «Октябрьский рынок» на улице Бориса Богаткова, и поставил задачу привести её в нормативное состояние.

Как сообщил Иосиф Кодалаев, на посадочной площадке уже восстановлено покрытие. До конца недели будут благоустроены подходы к остановке, в том числе отремонтирован тротуар вдоль улицы Бориса Богаткова, около дома № 66. Замена остановочного павильона запланирована на 2025 год.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска жалуются на движение автобуса №50.