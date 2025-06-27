Мэрия Новосибирска пытается оспорить обеспечительный иск арендатора пескобазы

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило ходатайство мэрии Новосибирска об отмене обеспечительных мер по иску ООО «Сибирский причал». Компания является арендатором земельного участка, расположенного на берегу Оби и долгое время занималась добычей и перевалкой песка.

Муниципалитет еще год назад принял решение о развитии городской территории вдоль реки — продолжении строительства набережной до Заельцовского бора. «Сибирскому причалу» и еще двум арендаторам — ООО «Стройсиб» и ООО «Причал» — было направлено уведомление об одностороннем прекращении договора аренды с 17 июня 2025 года.

Однако, «Сибирский причал» заблокировал это решение и суд запретил мэрии совершать любые действия, направленные на освобождение земельного участка.

— Обеспечительные меры препятствуют муниципалитету в реализации публичных интересов жителей города. Речь идет о размещении набережной, а также автомобильной дороги, предусмотренных проектом планировки территории, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска, — говорится в ходатайстве муниципалитета.

В мэрии также обратили внимание суда, что арендатор ранее нарушал требования охраны природной среды. Проверка Росприроднадзора в ходе выездного обследования не выявила на площадке сооружения, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. Обществу было объявлено предостережение, на которое не был получен ответ.

Кроме того, Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в прибрежной защитной полосе реки Оби в районе арендуемого участка отвалы размываемого грунта (песка). В отношении директора компании были возбуждены дела об административных правонарушениях.

— Действия ООО «Сибирский причал» по наложению обеспечительных мер в рамках судебного дела направлены на затягивание судебного процесса, — заявил начальник правового департамента мэрии города Новосибирска Сергей Копырин.

Напомним, ключевой причиной по которой арендаторы пескобаз до сих пор не съехали на новое место, является отсутствие таких площадок.

— Теоретически, песок можно возить с Красного яра, Криводановки и Марусино, но это дополнительная нагрузка на дороги, удорожание поставок. Не исключаю, что в следующем году из-за переноса возможен срыв строек для которых используется песок и инертные материалы, — пояснял в прошлом году редакции представитель одной из пескобаз.

Муниципальная пескобаза должна переехать в Первомайский район.

Ранее редакция сообщала о том, что арбитражный суд Новосибирской области 18 июня не удовлетворил ходатайство ООО «Причал». Компания требовала запретить мэрии Новосибирска принудительно освобождать земельный участок, где находится пескобаза.