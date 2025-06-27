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Новосибирцы пожаловались Александру Аксененко на проблемы в сфере ЖКХ

  • 27/06/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы пожаловались Александру Аксененко на проблемы в сфере ЖКХ
В топ тем также попал мигрантский вопрос

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко и руководитель Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия – За Правду» Роман Сивак провели онлайн-встречу с жителями области. Как отметил Сивак, большинство обращений граждан было связано с нарушениями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства — деятельностью управляющих компаний, поставщиков энергоресурсов.

На втором месте проблемы, связанные с незаконными мигрантами.

— По этой теме уже принят целый ряд законов на федеральном уровне. На подходе еще несколько. Наша задача — следить за четким их исполнением и недоработками, чтобы также на законодательном уровне регулировать, — отметил Александр Аксёненко.

В топ тем также попали вопросы о дорогах, инфраструктуре, областных учреждениях здравоохранения, необходимости открытия новых маршрутов и автобусных остановок в Новосибирской области.

— Все эти вопросы будут отработаны, ответы по ним я позже дам более развернуто, когда получу полные данные по каждой точке, — отметил Аксененко.

В ходе прямого эфира новосибирцы также задавали вопросы о поддержке научных компетенций Новосибирска, помощи ветеранам боевых действий и их семьям, продлении новосибирского метро, переработке мусора, борьбе со смогом.

Напомним, на этой неделе в Госдуме прошла встреча с гражданами, пострадавшими от недобросовестных застройщиков частных домов. Новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК требует десятки миллионов рублей с управляющих компаний в Новосибирске. При этом УК задолжали энергетикам более 960 млн.

Фото предоставлено реготделением партии «Справедливая Россия – За Правду», автор: Андрей Сегеда.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Госдума Александр Аксененко


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