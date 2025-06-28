Большегрузы с овощами разрушили дорогу к посёлку Крупской под Новосибирском

Договоренности, установленные на этапе открытия нового оптового рынка на территории Верх-Тулинского сельсовета около поселка Крупской не соблюдаются. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Новосибирского района Андрей Михайлов. Большегрузы с овощами и фруктами разрушают общую дорогу, которая является единственным подъездным путем к поселку. Кроме того, жители жалуются на огромное количество мусора на перехватывающей парковке (принадлежит ГКУ НСО «ТУАД НСО»).

По словам Михайлова, в администрации района было проведено расширенное рабочее совещание, в котором приняли участие представители ТУАД, ООО «Агрокомплекс» «Азия-Сибирь», а также администрации Новосибирского района и Верх-Тулинского сельсовета.

— После долгого и бурного обсуждения коллегиально приняли решение об организации «Азия-Сибирью» отдельного подъезда к агрокомплексу и переводу транспортных потоков на вновь организованную дорогу, а также о восстановлении асфальтобетонного покрытия в п.Крупской, разрушенного тяжелогрузным транспортом, въезжающим/выезжающим на территорию агрокомплекса, — сообщил он.

Также принято решение о том, что на перехватывающей парковке будет наведён порядок и её освободят от транспортных средств, торгующих плодово-овощной продукцией.

— Установлены сроки исполнения решений. Ситуацию держу на особом контроле. В усиленном порядке будем выезжать на место и наблюдать за исполнением. В случае неисполнения будут приниматься жесткие меры, — заверил Михайлов.

Напомним, в начале марта в соцсетях появилась информация о том, что торговцы с Хилокского рынка начали переезжать на новую оптовую площадку ООО «Азия-Сибирь» у поселка Крупской. Сообщалось, что предприятие планирует инвестировать в территорию в несколько этапов порядка 10 млрд. рублей.

Жители Верх-Тулинского сельсовета неоднократно протестовали по поводу переезда продавцов. Они создали петицию, в которой требовали не допустить появления на их территории «нового Хилокского гетто».

Стоит отметить, что в конце 2025 года в Верх-Туле начнёт работать экопромышленный парк, в который планируется вложить 1 млрд рублей федеральных инвестиций. Целью его создания является отработка технологий по переработке вторичного сырья. Это будет своего рода промежуточный этап между инкубатором и промышленным производством. Предполагается, что он позволит ускорить внедрение новых решений.

Кроме того, недалеко от Верх-Тулы в ближайшие годы начнётся строительство нового мусорного полигона, что также вызывает возмущение местных жителей.

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