В правительстве области раскритиковали темпы ремонта на ряде дорожных объектов в Новосибирске

На путепроводе Советского шоссе и в районе площади Станиславского дорожные работы не ведутся. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский.

«Техника стоит, все вокруг мертвое»: депутат раскритиковал темпы работ на винаповском мосту Вы реже ездите, чем я, — заявил губернатор Андрей Травников, обращаясь к министру и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. — По путепроводу работы не активизированы. Анатолий Евгеньевич, просьба обратить внимание. На обходе Олег Клемешов (Вице-мэр Новосибирска.— Ред.) был, о недостатках работы слышал. Обсуждайте.

Что касается ремонтных работ в целом, то областное правительство собирается добавить на них средства регионального бюджета. Средства будут направлены для дополнительного ремонта дорог по ул. Связистов, Пермской, в районе ул. Оборонной и участка дороги от ул. Большой на 2-й Портовой.

— По поводу дополнительных объёмов решение принято, поправки не нужно ждать, — сообщил губернатор.

По информации мэрии Новосибирска, по программе «Безопасные и качественные дороги» из 17 объектов 16 находятся в работе. По региональной программе 12 объектов находятся в работе. Последние 5 контрактов будут заключены на этой неделе. По тротуарам в работе 18 объектов, завершены 9, по частному сектору в работе 13, завершены 4. Также продолжается ямочный ремонт. За неделю 4,4 тыс кв метров, всего с нарастающим итогом сделано 87,5 тыс кв м.

В областном масштабе по программе БКАД завершено 2 объекта, на 14 объектах высокая степень готовности. Уложено 625 тыс кв м дорожного покрытия (25%) на 2,7 млрд руб (20%).

Ранее редакция сообщала о том, как маршруты школьников станут безопаснее.