В правительстве области раскритиковали темпы ремонта на ряде дорожных объектов в Новосибирске

На путепроводе Советского шоссе и в районе площади Станиславского дорожные работы не ведутся. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский.
Что касается ремонтных работ в целом, то областное правительство собирается добавить на них средства регионального бюджета. Средства будут направлены для дополнительного ремонта дорог по ул. Связистов, Пермской, в районе ул. Оборонной и участка дороги от ул. Большой на 2-й Портовой.
— По поводу дополнительных объёмов решение принято, поправки не нужно ждать, — сообщил губернатор.
В областном масштабе по программе БКАД завершено 2 объекта, на 14 объектах высокая степень готовности. Уложено 625 тыс кв м дорожного покрытия (25%) на 2,7 млрд руб (20%).
Ранее редакция сообщала о том, как маршруты школьников станут безопаснее.
Фото: пресс-службы правительства Новосибирской области
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