Мэрия Новосибирска снова не в тренде

— Мэрия снова не в тренде (это мягко говоря).

Идут не то что не в ногу, а получается против федеральной политики, распоряжения Правительства РФ.

Судите сами.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о принятии неотложных мер по поддержке МСП в сфере торговли.

Председатель правительства РФ рекомендовал оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах, путём выделения удобных мест для торговли и продления договоров на размещение нестационарных объектов без проведения торгов.

А в это время мэрия города Новосибирска снова объявляет концессию по «умным» остановкам, находится в процессе принятия документа «регулирующего» внешний облик НТО и иными способами пытается уничтожить (в пользу интересов крупных игроков) малый бизнес города Новосибирска.

Пройдет совсем немного времени и нас, «ОПОРУ РОССИИ», «Ассоциацию малоформатной торговли, предпринимателей» спросят: «Как у Вас в Новосибирске с выполнением распоряжения…?»

Учитывая политику мэра в отношении НТО за последние 5 лет, когда из схемы размещения «ушли» около 2000 законных НТО (принадлежали добросовестным предпринимателям, платившим налоги, аренду, работавшим официально, официально трудоустраивавших людей! Не о самоволах, не о незаконной торговле на ящиках в центре города) есть большие сомнения, что нам будет что ответить в позитивном плане…

Вопросом защиты добросовестных предпринимателей от рук мэрии занимаюсь много лет! К данному вопросу подключились и занимаются многие уважаемые люди и общественные организации. Борис Юрьевич Титов, «Партия РОСТА», «Ассоциация малоформатной торговли», «ОПОРА РОССИИ», депутаты горсовета, заксобрания, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, предприниматели, кто не сдается!!!

Именно наша заслуга в том, что мы смогли донести до правительства РФ проблематику и правительство нас услышало.

Изменит ли мэрия свою позицию в соответствии с распоряжением премьера?

Пока просто понаблюдаем…

Материал и фото с личной страницы в Инстаграм